Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza XXL más barata del mercado: por 21,99 euros y forma rectangular

El Lidl es la cadena de supermercados que más colas kilométricas acumula con sus lanzamientos. Cada vez que pone a la venta una nueva oferta, los clientes se vuelven locos y con la llegada del buen tiempo, la cantidad de productos relacionados con las terrazas hacen que el llamamiento sea aún mayor. Y es que una terraza es un elemento ideal para poder tomar el sol e ir cogiendo color para el verano y así tener ese color moreno o dorado que tango gusta en esta época.

La novedad es esta espectacular sombrilla para terraza o jardín por menos de 22 euros.

Agencia Atlas

Esta sombrilla es de construcción de acero estable con unas medidas de 210 x 140 x 168–248 centímetros cumple con una protección UV especialmente eficaz (factor de protección solar 80 según el estándar UV 801). Tiene una forma rectangular: ideal para balcón y terraza, por lo que la puedes adaptar a cualquier espacio para que nunca falte la sombra a la hora de tomar el sol o descansar.

Otro detalle perfecto a tener en cuenta con esta sombrilla es la altura regulable de 168 a 248 cm, por lo que la podemos ajustar en caso de que nuestra terraza tenga un techo y queramos ajustarlo. A la hora de seguir el movimiento del sol esta sombrilla de Lidl cuenta con un dispositivo de inclinación de 3 posiciones (-30° / 0° / +30°) para una sombra óptima.

Con funda y lavable

Por último, a la hora de guardarla una vez que se termine la estación y vuelva el frío y la lluvia, la sombrilla viene con una funda extraíble y lavable a mano de tejido repelente a la suciedad y al agua.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir esta sombrilla de Livarno de Lidl por tan solo 21,99 euros. Un precio espectacular para un artilugio de este tamaño y características.