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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza XXL más barata del mercado: por 21,99 euros y forma rectangular

El supermercado alemán destaca por sus productos de temporada con una nueva sombrilla versátil para balcones y terrazas a un precio asequible

Un bosque de sombrillas.

Un bosque de sombrillas. / Elisa Martínez

Daniel Cid / A. O.

El Lidl es la cadena de supermercados que más colas kilométricas acumula con sus lanzamientos. Cada vez que pone a la venta una nueva oferta, los clientes se vuelven locos y con la llegada del buen tiempo, la cantidad de productos relacionados con las terrazas hacen que el llamamiento sea aún mayor. Y es que una terraza es un elemento ideal para poder tomar el sol e ir cogiendo color para el verano y así tener ese color moreno o dorado que tango gusta en esta época.

La novedad es esta espectacular sombrilla para terraza o jardín por menos de 22 euros.

El susto de una pareja australiana al encontrarse un enorme socavón en su jardín

El susto de una pareja australiana al encontrarse un enorme socavón en su jardín

Agencia Atlas

Esta sombrilla es de construcción de acero estable con unas medidas de 210 x 140 x 168–248 centímetros cumple con una protección UV especialmente eficaz (factor de protección solar 80 según el estándar UV 801). Tiene una forma rectangular: ideal para balcón y terraza, por lo que la puedes adaptar a cualquier espacio para que nunca falte la sombra a la hora de tomar el sol o descansar.

Otro detalle perfecto a tener en cuenta con esta sombrilla es la altura regulable de 168 a 248 cm, por lo que la podemos ajustar en caso de que nuestra terraza tenga un techo y queramos ajustarlo. A la hora de seguir el movimiento del sol esta sombrilla de Lidl cuenta con un dispositivo de inclinación de 3 posiciones (-30° / 0° / +30°) para una sombra óptima.

Con funda y lavable

Por último, a la hora de guardarla una vez que se termine la estación y vuelva el frío y la lluvia, la sombrilla viene con una funda extraíble y lavable a mano de tejido repelente a la suciedad y al agua.

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Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir esta sombrilla de Livarno de Lidl por tan solo 21,99 euros. Un precio espectacular para un artilugio de este tamaño y características.

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