Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de bayetas de microfibra XXL más barato del mercado: disponibles por solo 2,99 euros

Siempre hacen falta bayetas en casa, por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl que tienen el juego de bayetas de microfibra XXL más barato del mercado. Están disponibles por solo 2,99 euros.

Se trata de un juego de cuatro paños multiusos de microfibra con un rendimiento de limpieza excepcional de la marca Vileda.

Bayetas. / Lidl

Y es que hay que tener en cuenta que son unas bayetas todoterreno con una absorción excepcional.

Estos paños son perfectos para limpieza en húmedo y quitar el polvo.

Además, la microfibra de alto rendimiento garantiza un brillo perfecto y un tacto agradable en cada uso.

Y es que con su tamaño, de 34 por 36 centímetros son perfectas para cualquier uso que le quieras dar, tanto en la cocina como en el resto de la casa. Se convertirán en tus aliadas en el día a día.

Además, una vez que se ensucien, no te preocupes, mételas en la lavadora y ya estarán listas para otro nuevo uso.

Increíble descuento

Eso sí, lo más destacado es su precio. Ya que este juego de cuatro bayetas XXL de Vileda tenía un precio de 9,95 euros, pero ahora en Lidl tienen un increíble descuento de casi el 70 por ciento, con lo que se quedan en solo 2,99 euros, todo un chollo.