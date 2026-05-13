Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir las sábanas de primavera mas baratas del mercado: por solo 7,99 euros

Ya está aquí la primavera y con ella viene el cambio de armario y la hora de cambiar la ropa invernal por algo más fresco para combatir el calor nocturno, que aunque aun no sea como en verano, en algunas zonas de España ya empieza a apretar. Por ello, ya también es la oportunidad de modificar nuestra ropa de cama por algo menos pesado que un nórdico.

Es verdad que ahora, con la incertidumbre mundial como foco de la actualidad y el encarecimiento de los productos de la cesta de la compra, muchos compradores son reticentes a la hora de hacer cualquier desembolso. Sin embargo, para eso está Aldi , el supermercado que tiene prácticamente de todo a unos precios espectaculares. Como las sábanas para la cama.

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir las sábanas de primavera mas baratas del mercado

Sábanas por menos de 8 euros

Aldi tiene en promoción la sábana bajera de la marca Novitesse hecha de algodón, un material que es sinónimo de descanso, comfort y relajarnos. Y es que hablamos de unas sábanas partas para una cama doble, donde el espacio sobra por todos lados. Sobre todo, gracias a las medidas de este producto, que lo puedes encontrar por un tamaño de 140-160 x 200 centímetros.

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Y ahora viene lo mejor de este producto, su pecio. Y es que puedes conseguir estas sábanas de Aldi, disponibles en un color verde y en oscuro, por tan solo 7,99 euros. Un precio espectacular para un tejido y un producto de este tipo. Perto ojo, que desde Ali también te recomiendan apresurarte, porqé estos son precios válidos del 06-05-2026 al 08-05-2026. " El precio puede variar para las tiendas ubicadas en las Islas Baleares. El precio puede variar para las tiendas ubicadas en las Islas Canarias. Consulta en tu tienda habitual la disponibilidad de este artículo. El precio no incluye elementos decorativos. El diseño del producto puede variar", cuentan desde Aldi.