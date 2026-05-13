Estás llenando tu cara de bacterias y suciedad por no limpiar algo que utilizas constantemente

Por muy minuicioso que seas con la limpieza de tu hogar, hay algo que olvidas constantemente. Es uno de los aparatos que más utilizas y, además tiene contacto con zonas muy sensibles de tu piel. Se trata, ni más ni menos, que del teléfono móvil.

Es importante limpiarlo, al menos, una vez cada dos días, ya que acumula suciedad proveniente de nuestras propias manos, de las superficies en lsa que lo apoyamos, de maquillaje, incluso saliva o restos de comida y bebida. Al dejarlo sobre la mesa, los alimentos o bebidas que haya habido sobre ella pueden haber dejado restos que se impregnan en la pantalla o en la funda. Otras veces, dejamos pasar tanto tiempo entre una limpieza y otra que se acumula polvo en las cavidades. Incluso puede que, para atarte los cordones de los zapatos, buscar algo en el bolso o coger algo en un momento de prisa, lo hayas apoyado en el suelo o en algún banco.

Toda esa suciedad entra en contacto con tu piel, tanto con tus manos al tocarlo como con tu cara cuando hablas por teléfono.

Pero no basta con limpiarlo, hay que hacerlo bien para evitar que el dispositivo se dañe y conseguir que la esterilización sea efectiva.

Unos jóvenes usan unos móviles con funda, en una imagen de archivo. / Archivo

El método infalible para limpiar el teléfono móvil

Para hacerlo correctamente, hay que seguir unos pasos muy sencillos: