Falsas ofertas de Lidl: la estafa de moda

Una búsqueda rápida en internet o un mensaje recibido por WhatsApp puede terminar en una compra que nunca existió. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña fraudulenta que suplanta a Lidl mediante anuncios falsos y enlaces que redirigen a páginas fraudulentas.

Según explica el organismo, la campaña afecta a cualquier usuario que acceda a estos enlaces y complete una supuesta compra.

El fraude se mueve principalmente a través de anuncios patrocinados en buscadores, situados en la zona superior de resultados promocionados, y también mediante mensajes difundidos en WhatsApp.

El objetivo es obtener datos personales, datos bancarios y realizar cargos económicos mediante compras falsas.

Cómo actúa el fraude

El organismo explica que los ciberdelincuentes crean múltiples enlaces que simulan ser la tienda oficial de Lidl.

Para captar a posibles víctimas, utilizan productos con precios excesivamente bajos en comparación con su coste habitual.

El Incibe señala que una de las claves para detectar el fraude está en revisar la dirección web a la que redirige el anuncio.

Las grandes empresas utilizan sus dominios oficiales, por lo que si la dirección no termina en .es o .com o no contiene el nombre exacto de la marca, podría tratarse de una página fraudulenta.

Además, el organismo indica que en algunos casos el nombre de la tienda mostrado en el anuncio tampoco coincide con el de Lidl.

Dentro de estas páginas aparecen mensajes diseñados para acelerar la decisión de compra, como avisos sobre falta de stock o supuestas ofertas a punto de finalizar.

También pueden mostrarse mensajes que informan sobre el supuesto éxito del producto entre otros compradores recientes.

Si el usuario continúa con el proceso, se le solicitan datos personales para el envío y datos bancarios para completar el pago.

Qué hacer si has caído

Si el usuario ha accedido a una de estas páginas, pero no ha llegado a introducir datos ni realizar ninguna compra, el Incibe recomienda recopilar evidencias y enviarlas a su buzón de incidentes, además de eliminar o bloquear cualquier anuncio recibido por aplicaciones de mensajería.

Si la compra sí se ha realizado, el organismo aconseja contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad y con la entidad bancaria para activar los protocolos frente a fraudes.

También recomienda guardar pruebas como capturas de pantalla, presentar una denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil, cambiar credenciales si se han facilitado y revisar periódicamente si la información personal ha sido expuesta o utilizada de forma indebida.