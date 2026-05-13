Entrará en vigor: Europa cambia las normas a partir de 2027 sobre llevar el DNI y el carné de conducir digital

Los documentos digitales son una alternativa a los carnets físicos que permiten acreditar la identidad de una persona. Esta opción cada vez es más popular entre los negocios y las entidades, para acreditar a sus clientes.

No obstante, esta herramienta digital de validación de identidad será clave en un futuro próximo. A partir de 2027, será posible salir de casa sin los documentos oficiales como el DNI o el carnet de conducir en la cartera física.

Actualmente, la Unió Europea está trabajando en un sistema común para llevar estos documentos oficiales en el teléfono móvil. Hablamos del proyecto conocido como European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet).

Esta aplicación está pensada para almacenar los documentos oficiales de los ciudadanos. De hecho, la cartera digital europea está pensada para llevar la tarjeta sanitaria, títulos académicos o certificados oficiales en el mismo lugar.

Imagen del DNI digital que se puede consultar en el teléfono móvil. / .

Por otra parte, la aplicación permitirá al usuario compartir la información necesaria en ese momento. Es decir, una persona podría demostrar ser mayor de edad sin necesidad de enseñar el resto de datos personales.

"Si bien el método en sí procesa datos personales detallados para la incorporación, los servicios en línea solo reciben una simple confirmación de la edad, lo que garantiza la privacidad", detalla la página web de la UE.

La Unión Europea afirma que el sistema estará diseñando bajo un cifrado avanzado de seguridad. Por otra parte, este monedero digital será válido en todos los países miembro, facilitando trámites y gestiones sin registros adicionales.

Hasta el momento, el DNI físico no desaparecerá del sistema y la aplicación del carnet digital se realizará de manera progresiva. De cualquier forma, el cambio no será inmediato y es posible que haya diferencias entre países y fechas.