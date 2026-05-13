El director de la DGT despeja las dudas sobre el punto y final de la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso y habla de "reflexión"

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha defendido este martes que con las balizas de señalización de emergencia, también conocidas como balizas v-16, y avería todo son "ventajas" y ha advertido que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

En su intervención, Pere Navarro ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra. "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado pese a destacar el "esfuerzo" de los ayuntamientos en materia de movilidad. De esta, ha dicho que si funciona "la seguridad vial puede funcionar".

"Somos el país de Europa que más camina, que tiene más desplazamientos a pie", ha indicado el jefe de la DGT, para insistir en que "uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello".

"Es bueno hacer una reflexión y llamar la atención sobre la seguridad vial", ha insistido para contraponer la cifra de fallecidos en este ámbito frente a otros, con un muerto cuando usaba un patinete y dos por bicicleta en todo el año.

Mientras, la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha hecho referencia a la importancia de poner en el centro de las políticas al ciudadano. También ha apuntado a la necesidad de poner a la persona que va a pie en uno de los objetivos prioritarios. A su vez, Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos. En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".