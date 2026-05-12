El sol, el mejor aliado para eliminar las manchas de la ropa sin la necesidad de recurrir a productos de limpieza

Son decenas, si no cientos, los trucos de limpieza que hemos compartido en los últimos tiempos para eliminar hasta las manchas más difíciles. Métodos que recurrían al uso del bicarbonato, el vinagre de limpieza, sal, pasta de dientes, limón, lavavajillas..., pero ninguno tan sencillo como el que proponemos hoy.

La Ordenatriz, una de las 'influencers' de limpieza con mayor calado en las redes sociales en España, destaca las bondades de tratar las manchas de la ropa con la luz del sol, un remedio natural para eliminar las manchas de curry y cúrcuma, el amarillo de las axilas, el óxido..., como vemos a continuación.

Para acabar con las manchas de curry y cúrcuma, dos especias muy utilizadas en la gastronomía española, tan solo es necesario mojar la prenda y exponerla al sol, que "hará su magia", asegura La Ordenatriz.

En el caso de las manchas amarillas de las axilas, solo hará falta aplicar un poco de zumo de limón sobre la zona afectada y esperar que desaparezcan al sol. Lo mismo con las manchas de guardado, especialmente para ropa delicada que solo debe lavarse a mano.

Si tienes manchas de óxido, aplica zumo de limón, extiende la prenda sobre un tendedero de manera horizontal, vierte un poco de sal encima y espera a que los rayos del sol incidan sobre la mancha.

Un truco que utilizaban las abuelas de antaño para hacer desaparecer las manchas de tomate era mojando la mancha, frotando con jabón, volviendo a mojar y esperar a que el astro rey hiciera el resto.

¿Qué te parecen estos trucos de limpieza? Si vives en una zona con tendencia a los cielos despejados, aprovecha que hay más horas de luz solar para acabar con estas y muchas otras manchas. Eso sí, recuerda que si aplicas técnicas de limpieza con agua oxigenada deberás evitar el sol a toda costa; de otra forma, podrían aparecer manchas amarillas en la ropa.