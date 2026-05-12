Ya es oficial: Hacienda pagará intereses de demora a los jubilados mutualistas si se retrasa el plazo
La Agencia Tributaria dispone de un plazo de seis meses para devolver el dinero
J.F.
La Agencia Tributaria comunicó la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas a finales de 2025. Actualmente, todavía hay pensionistas que no han recibido la devolución de Hacienda.
En este sentido, la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a principios de año que "se están tramitando para abonarlas lo antes posible". No obstante, los afectados comenzaron a reclamar los intereses pertinentes.
Hace poco más de un mes, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) solicitó una reunión urgente con la Secretaría de Estado de Hacienda para tratar el asunto de las mutualidades laborales.
El sindicato reclamaba celeridad para la devolución a la Agencia Tributaria, señalando en un comunicado que la situación "no se ha resuelto completamente" y que todavía quedaban "muchas solicitudes sin atender".
Según la página web de la Agencia Tributaria, Hacienda dispone de un plazo de seis meses para devolver el dinero tras presentar la solicitud o la declaración rectificada. En caso contrario, los pensionistas tienen derecho al pago de los intereses de demora.
"Si se devuelve lo ingresado en la declaración de IRPF, los intereses se calcularán desde la fecha en que se hubiera producido el ingreso", aseguran desde el Ministerio de Hacienda.
Además, la entidad añade que "si se devuelven las retenciones u otros pagos a cuenta que se hubieran deducido en la declaración de IRPF, se abonarán intereses si han transcurrido más de 6 meses desde la presentación de la solicitud de rectificación".
Para recibir la devolución, los jubilados mutualistas deben rellenar el formulario e incorporar un número de cuenta bancaria y número de teléfono del solicitante, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
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