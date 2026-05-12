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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el dispensador de higiene eléctrico más barato del mercado: disponible por 7,99 euros

Un auténtico chollo que garantiza máxima higiene

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

L.N.E.

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la limpieza no podrán dejar escapar. Se trata del dispensador de higiene eléctrico 'Livarno', que por tan solo 7,99 euros combina funcionalidad y versatilidad. Sin duda, un auténtico gadget que apunta a convertirse en uno de los artículos más codiciados de la temporada.

Máxima higiene garantizada

Uno de los principales atractivos de este artículo es que gracias a su sensor de movimiento garantiza máxima higiene de forma automática, sin contacto y dosificada, utilizando sensores para mejorar la limpieza y la eficiencia. Este dispensador se presenta como la solución definitiva para jabón líquido, lavavajillas o desinfectante.

Asimismo, su diseño dispone de una luz indicadora de funcionamiento, que sirve para comunicar visualmente el estado operativo del dispositivo. El dispositivo cuenta con unas pies antideslizantes que garantizan máxima sujección, evitando que sufra daños o roturas.

Su volumen útil es de 330 mililítros, por lo que no te tendrás que preocupar de rellenarlo con frecuencia.

Dispensador de higiene eléctrico. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente dispendaro de higiene eléctrico, cuyo precio es de tan solo 7,99 euros y que apunta a convertirse en uno de los articulos estrella de la temporada.

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