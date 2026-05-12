Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza el mejor de los descansos
E.F.
Lidl ha lanzado una nueva promoción que apunta a convertirse en uno de los artículo estrella dentro de la sección de hogar. Se trata del juego de cortinas opacas de dos piezas, que logran bloquear al 100% la entrada de luz exterior, garantizando oscuridad total para el descanso.
Impide totalmente la visibilidad
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por un tejido opaco con caída suave. Una opción ideal para dormitorios y salones, ya que impide la entrada de luz y ruido total, garantizando un sueño mucho más reparador.
Además, su tejido protege las corriente de aire en invierno y de calor en verano. La solución definitiva si lo que se busca es fomentar un mayor ahorro de energía.
Con respecto a su mecanismo de colgado es bastante versátil, ya que estas cortinas se adaptan a dos tipos de posibilidades: en barra o en riel.
Juego de cortinas. / Lidl
Alta demanda
La combinación de calidad, versatilidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este juego de cortinas opacas, cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.
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