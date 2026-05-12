Cómo limpiar un deshumidificador correctamente para evitar malos olores

Los deshumidificadores se han convertido en uno de los aparatos más utilizados en viviendas con problemas de humedad, condensación o aparición de moho. Sin embargo, para que funcionen correctamente y mantengan su eficacia, es fundamental realizar una limpieza periódica de sus principales componentes. Un aparato sucio no solo pierde rendimiento, sino que también puede generar malos olores, acumular bacterias y consumir más energía.

El primer paso antes de comenzar cualquier limpieza es apagar y desenchufar completamente el deshumidificador para evitar riesgos eléctricos. Los especialistas recomiendan además esperar unos minutos antes de manipular el aparato, especialmente en modelos que trabajan con compresor.

Uno de los elementos que más suciedad acumula es el filtro de aire. Este componente retiene polvo, pelos y partículas suspendidas en el ambiente, por lo que debe revisarse con frecuencia. Para limpiarlo, basta con retirarlo cuidadosamente y aspirar la suciedad acumulada o lavarlo con agua tibia, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. Después, es importante dejar que el filtro se seque completamente antes de volver a colocarlo, ya que la humedad residual puede favorecer la aparición de moho.

Además del filtro, otro punto clave es el depósito de agua. Con el paso del tiempo pueden aparecer bacterias, restos de suciedad o incluso malos olores debido al agua estancada. Es muy importante vaciar el depósito con frecuencia y limpiarlo con agua tibia y jabón suave cada pocas semanas. Algunos usuarios también utilizan mezclas suaves de agua y vinagre para desinfectarlo y eliminar olores persistentes.

Las rejillas y el exterior también necesitan mantenimiento

Las rejillas de entrada y salida de aire son otras de las zonas que más polvo acumulan. Mantenerlas limpias es fundamental para que el aire circule correctamente y el aparato no tenga que trabajar más de lo necesario. Para ello se recomienda utilizar un cepillo suave, un paño seco o una aspiradora con accesorio de limpieza.

En cuanto al exterior del deshumidificador, los especialistas recuerdan que nunca debe limpiarse echando agua directamente sobre el aparato, ya que podría dañarse el sistema eléctrico interno. Lo más adecuado es pasar un paño ligeramente humedecido con agua y jabón neutro, evitando siempre productos abrasivos o químicos agresivos.