El espectacular cañón escondido entre las montañas de Castilla y León

El Desfiladero de La Yecla, situado en la provincia de Burgos y a escasos kilómetros de Santo Domingo de Silos, se ha convertido en uno de los rincones naturales más impresionantes y visitados del entorno de los Sabinares del Arlanza. Este estrecho cañón excavado durante millones de años por el agua ofrece un recorrido único entre paredes verticales de roca caliza que, en algunos puntos, apenas dejan dos metros de separación entre un lado y otro.

El paraje destaca por su espectacularidad visual y por la sensación de inmersión que provoca en quienes lo recorren. El sonido constante del agua, la humedad de las paredes cubiertas de musgo y la estrechez de la garganta convierten el paseo en una experiencia muy diferente a cualquier otra ruta de senderismo de la comunidad. El desfiladero puede recorrerse gracias a una serie de puentes y pasarelas metálicas suspendidas sobre el cauce, lo que permite atravesar el interior del cañón de forma sencilla y segura.

Ubicado en pleno Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, el enclave forma parte de uno de los espacios naturales más valiosos de Castilla y León. La zona alberga algunos de los sabinares mejor conservados de Europa, con ejemplares milenarios que conviven con encinas, rebollos y una abundante fauna salvaje.

Uno de los grandes atractivos del desfiladero es la presencia de aves rapaces. Sobre las paredes rocosas anidan más de un centenar de parejas de buitre leonado, que sobrevuelan constantemente el cañón ofreciendo un espectáculo natural muy llamativo para senderistas y aficionados a la fotografía.

Un recorrido corto, sencillo y apto para todos los públicos

La ruta del Desfiladero de La Yecla apenas supera los 500 o 600 metros, dependiendo del tramo realizado, lo que lo convierte en una ruta accesible para prácticamente cualquier visitante. A pesar de su corta distancia, el paseo concentra una enorme riqueza paisajística gracias a las cascadas, pequeñas pozas y formaciones rocosas moldeadas por la erosión del agua durante siglos.

La singularidad del paisaje y su aspecto casi cinematográfico han convertido este rincón burgalés en uno de los lugares más fotografiados de la provincia. De hecho, el entorno de Santo Domingo de Silos y La Yecla ha ganado notoriedad en los últimos años por su vinculación con rutas turísticas relacionadas con el cine y con algunos de los paisajes naturales más llamativos del norte de España.