¿Aceite, vinagre o sal? Un chef desvela cuál es el orden correcto para aliñar la ensalada

Cada vez son más los trucos que comparte Jordi Cruz a través de sus redes sociales para ayudar a sus followers a mejorar en la cocina. Desde cómo cocer la pasta correctamente hasta la mejor forma de conservar las patatas, el chef catalán continúa acercando la haute cuisine al día a día de su comunidad digital. En esta ocasión, ha vuelto a captar la atención de los aficionados culinarios con una lección sobre cuál es el orden correcto para aliñar una ensalada.

Sin duda, se trata de una eterna discusión en la mayoría de los hogares españoles. "Sí, el orden importa, y entenderlo cambia por completo el sabor y la textura", insiste Jordi, incidiendo en la idea de que un buen orden de los ingredientes marcará la diferencia y ayudará a potenciar el sabor de cada alimento.

Plato de ensalada. / Freepik

Vinagre → sal → aceite

Para el chef, el vingare es el primer líquido que debe ser incorporado en la ensalada, ya que "es capaz de diluir la sal de forma uniforme". Por tanto, si se añade posteriormente "ya no hará su trabajo igual" y terminará por arruinar por completo uno de los platos más sencillos de preparar.

Canela y vinagre. / Freepik

Posteriormente, hay que añadir la sal. "Se integra perfectamente gracias al vinagre y se reparte por toda la ensalada", indica Jordi. De esta forma, se potencia y realza el sabor natural de los ingredientes frescos, como tomates y verduras.

Por último, hay que incorporar el aceite de oliva virgen extra "que actúa como una barrera natural". Sin embargo, el chef adiverte: "Si lo pones antes, puede impedir que la sal se mezcle bien y el aliño quedará irregular", provocando que las hojas se vuelvan mustias, blandas y pierdan su textura crujiente.

En definitiva, para garantizar máxima potencia en el sabor, aliño equilibrado y vinagreta estable, hay que seguir un orden claro: vinagre, sal y aceite. Esta secuencia es crucial porque el aceite crea una película impermeable; si se añade primero, impide que la sal se disuelva y que el vinagre penetre en los ingredientes.