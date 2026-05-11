SPAM telefónico: lo que muchos hacen ya para intentar frenar las llamadas

Las llamadas comerciales no deseadas siguen formando parte del día a día de millones de personas. Aunque la normativa endureció las condiciones para este tipo de prácticas, el teléfono continúa sonando con ofertas, promociones y contratos que muchos consumidores nunca solicitaron.

OCU advierte de que el problema del SPAM telefónico continúa muy presente pese a los cambios legales introducidos en los últimos años.

La organización recuerda que, desde 2023, las llamadas comerciales sin consentimiento expreso están prohibidas. Además, la aprobación de la Ley SAC el pasado mes de diciembre añadió una nueva medida: los contratos derivados de llamadas que incumplan la normativa podrán considerarse nulos.

La ley también establece que el consentimiento para recibir este tipo de comunicaciones debe haberse otorgado o renovado expresamente durante los dos años anteriores.

Sin embargo, la OCU señala que las empresas todavía disponen de un plazo de doce meses para implantar las medidas previstas y considera que, por ahora, los cambios apenas se notan entre los consumidores.

Las llamadas continúan llegando

Una encuesta realizada por la organización entre una muestra representativa de la población refleja hasta qué punto el problema sigue presente.

Según los datos recogidos por la OCU, el 98 % de los españoles recibió durante los últimos 30 días al menos una llamada comercial no deseada en su teléfono móvil.

Además, casi uno de cada cuatro encuestados asegura recibir al menos una llamada de este tipo cada día. El estudio también indica que el 59 % recibió más de diez llamadas comerciales no deseadas durante el último mes, frente al 38 % registrado en 2025.

La percepción de mejora tampoco parece demasiado extendida. Solo un 36 % de los participantes considera que ahora recibe menos llamadas SPAM que antes de la entrada en vigor de las nuevas medidas.

Cómo intentan protegerse los usuarios

Mientras el control sobre este tipo de prácticas continúa desarrollándose, muchos consumidores recurren a distintas fórmulas para intentar reducir las llamadas.

La OCU explica que algunas de las medidas más utilizadas pasan por bloquear números de teléfono, activar funciones del móvil para detectar SPAM, ignorar llamadas desconocidas o apuntarse a listas Robinson.

La organización también reclama a las operadoras que aceleren la implantación del prefijo 400, previsto para identificar de forma específica las llamadas comerciales y diferenciarlas del resto.

Además, la OCU considera importante limitar la contratación telefónica en sectores sensibles. Recuerda, por ejemplo, que desde el 12 de junio dejará de ser válida la contratación telefónica de electricidad y espera que esa medida se extienda también al suministro de gas.

La organización insiste finalmente en que cualquier contrato originado mediante una llamada no consentida debería considerarse nulo.