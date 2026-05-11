Paredes y cuadros relucientes por menos de un euro: la solución que parece mágica

Uno de los mejores aliados para la limpieza del hogar no lo encontrarás en la sección de limpieza, sino en la panadería. Este truco, que ha sido utilizado por profesionales tanto en el mundo de la restauración como en el de la limpieza, es realmente barato ya que solo necesitarás una barra de pan.

Las propiedades del pan

En el mundo del arte se valoran especialmente los productos que no son agresivos a la hora de limpiar ya que las superficies tienden a ser delicadas. Es así como se llegó a descubrir este truco, ya que la miga de pan es especialmente delicada y por ello se puede usar en estas sin miedo de dañar las obras. La miga de pan es porosa y por ello atrapa las partículas de forma eficaz, pero no llega a erosionar la superficie. Por el mismo motivo, es útil para limpiar paredes sin levantar la pintura. Sin embargo, hay algunas zonas del hogar en las que resulta especialmente valioso:

Paredes con pintura al temple: Esta pintura no se puede lavar por lo que si intentas usar un paño húmedo , lo más probable es que acabes arrastrando la suciedad y creando un lamparón en la pared. El pan "se lleva" la mancha y no la esparce por la pared.

Esta pintura no se puede lavar por lo que si intentas , lo más probable es que acabes y creando un lamparón en la pared. El pan "se lleva" la mancha y no la esparce por la pared. Papel pintado: El papel tapiz es extremadamente sensible a la humedad , por lo que si intentas limpiarlo con una tela húmeda, crearás burbujas y relieves que despegarán el papel. La miga de pan quita el polvo acumulado y las típicas manchas de grasa de los dedos sin arrugar ni desteñir el papel.

El papel tapiz es extremadamente , por lo que si intentas limpiarlo con una tela húmeda, crearás burbujas y relieves que despegarán el papel. La miga de pan quita el polvo acumulado y las típicas manchas de grasa de los dedos sin arrugar ni desteñir el papel. Marcos y molduras: Los marcos de cuadros antiguos suelen tener relieves que acumulan el polvo. La miga del pan es tan moldeable que llega a los rincones a los que ningún otro material puede acceder.

Al no contener disolventes ni alcoholes, no hay riesgo de que la pintura o los materiales que recubren la superficie se oxiden o pierdan color con el tiempo. Además, no hay mayor amenaza para el yeso o los lienzos que la humedad, que puede generar moho o desprender capas de pintura. Este es otro problema que te evitarás si utilizas miga de pan a la hora de limpiar, ya que no necesitarás humedad para que la limpieza sea efectiva.

Recuerda siempre, al terminar de limpiar, pasar un pincel de cerdas finas por la superficie para quitar las migas que se hayan podido adherir.