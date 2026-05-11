Los mejores trabajos para los que aman conducir

Hay profesiones en las que la experiencia acumulada con los años sigue siendo especialmente valorada. En el sector de la conducción, muchos trabajadores encuentran además horarios flexibles y rutinas que se adaptan mejor a determinadas etapas de la vida laboral.

AARP recoge varios empleos relacionados con la conducción que destacan por atraer a trabajadores de más edad, especialmente en áreas vinculadas al transporte de personas y mercancías.

Entre ellos aparece el trabajo de chofer, un puesto en el que la relación con los clientes y la capacidad de organización resultan fundamentales. Este tipo de empleo suele implicar acompañar a clientes durante toda la jornada y coordinar desplazamientos y horarios.

La organización señala que, además de una buena conducción, se valoran especialmente las habilidades de atención al cliente y navegación.

Otra de las opciones mencionadas es la conducción de autobuses urbanos. Según AARP, algunos servicios de transporte ofrecen incluso formación para obtener las licencias necesarias mientras se trabaja.

Reparto, viajes y transporte escolar

El reparto de mercancías también aparece entre las profesiones destacadas. El crecimiento de las compras online ha incrementado la necesidad de conductores encargados de entregar paquetes y mercancías.

Además de las empresas de reparto tradicionales, el texto menciona servicios de entrega vinculados a aplicaciones de comida y compras a domicilio, donde los trabajadores utilizan su propio vehículo y cuentan con mayor flexibilidad horaria.

Otra alternativa es el trabajo como conductor de viajes compartidos. Para este tipo de puestos suele bastar con disponer de un vehículo asegurado y un historial de conducción adecuado.

AARP también destaca la conducción de autobuses escolares, un trabajo especialmente atractivo para personas que buscan horarios parciales distribuidos entre la mañana y la tarde.

“Cuando sales del estacionamiento, eres el capitán de ese barco amarillo con ruedas”, explicaba Bill Goodbread, veterano de Vietnam convertido después en conductor de autobús escolar.

Opciones para quienes buscan rutas más tranquilas

El transporte de enlace o lanzadera es otra de las posibilidades mencionadas. Este tipo de conducción incluye trayectos en campus universitarios, aeropuertos, hoteles o grandes recintos para eventos.

La organización apunta que muchos de estos servicios funcionan mediante reservas previas o son gratuitos para los usuarios, algo que simplifica parte del trabajo diario.

También aparece la conducción de camiones con remolque, un sector que sigue necesitando incorporar nuevos profesionales. Aunque existen rutas de larga distancia, el texto señala que también hay recorridos locales o regionales con horarios más reducidos.

AARP recuerda además que muchos de estos empleos requieren permisos específicos de conducción y que algunos empleadores ofrecen formación para obtenerlos mientras se trabaja.