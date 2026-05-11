Cómo limpiar correctamente la ropa de polipiel para que no se agriete ni pierda brillo

La ropa de poli piel se ha convertido en una de las prendas más habituales en los armarios gracias a su aspecto similar al cuero y a su versatilidad. Chaquetas, pantalones, faldas o cazadoras fabricadas con este material requieren una limpieza específica para evitar que se deterioren, pierdan elasticidad o aparezcan grietas en la superficie.

Aunque la poli piell es un material resistente y relativamente fácil de mantener, los expertos recomiendan seguir una serie de cuidados básicos para alargar su vida útil. Uno de los consejos más importantes es leer siempre la etiqueta de la prenda antes de lavarla, ya que algunos modelos permiten lavado a máquina y otros requieren limpieza exclusivamente manual.

Para la limpieza cotidiana, lo más recomendable es utilizar un paño suave ligeramente humedecido con agua tibia y jabón neutro. Con ello se puede eliminar el polvo superficial y pequeñas manchas sin dañar el acabado de la prenda. Los especialistas advierten de que no deben emplearse productos abrasivos, lejía ni disolventes, ya que pueden provocar pérdida de color o deterioro de la capa exterior de la polipiel.

En caso de lavar la prenda en la lavadora, se aconseja hacerlo siempre en programas delicados, con agua fría o a baja temperatura y evitando el centrifugado fuerte. Además, es recomendable darle la vuelta a la ropa antes del lavado para proteger la superficie exterior y reducir el desgaste causado por el roce con otras prendas.

El calor, uno de los principales enemigos de la polipiel

Uno de los errores más frecuentes al limpiar este tipo de ropa es utilizar fuentes de calor directas para secarla. Los expertos recuerdan que la polipiel puede deformarse, endurecerse o agrietarse si se expone a altas temperaturas, por lo que nunca debe introducirse en secadora ni colocarse junto a radiadores o estufas.

Tras el lavado, lo ideal es dejar la prenda secando al aire libre, en un lugar ventilado y sin exposición directa al sol. También se recomienda colgarla correctamente para que mantenga su forma y evitar doblarla cuando aún esté húmeda.

Para manchas más difíciles, como grasa o restos adheridos, se pueden utilizar mezclas suaves de agua y vinagre blanco aplicadas con un paño de microfibra. En cualquier caso, es importante frotar con suavidad y probar antes el producto en una zona poco visible para comprobar que no altera el color ni el acabado del tejido.

Otro aspecto fundamental es el almacenamiento. Guardar las prendas de polipiel en lugares secos y bien ventilados ayuda a evitar humedad, malos olores y la aparición de grietas prematuras. Además, colgarlas en perchas adecuadas evita deformaciones y mantiene mejor la estructura original de la ropa.