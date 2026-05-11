Isa Pi revela el primer contacto con Isabel Pantoja después de años distanciadas

Después de años marcados por la distancia y el silencio, una frase pronunciada nada más comenzar la entrevista terminó cambiándolo todo. Isa Pantoja sorprendió en el plató de ¡De viernes! al anunciar una noticia que, según explicó, nadie conocía hasta ese momento.

Tal y como recoge Telecinco, la entrevistada aseguró que su madre, Isabel Pantoja, se había puesto en contacto con ella después de seis años sin hablarse.

“Estoy feliz de estar con vosotros, he compartido muchas cosas y es verdad que esto es un ‘pack’ que estaba cerrado. Quiero decir que lo siento por romperos la escaleta porque no lo sabéis nadie y no lo he dicho antes porque no quería que se pensara que se comercializa con esto, pero tengo que deciros a todos: Mi madre me ha escrito”, anunció nada más sentarse en el programa.

Isa Pi explicó que el contacto se produjo esta misma semana y negó que el mensaje llegara el sábado anterior, como se había publicado en algunas informaciones. “El sábado no me escribió, fue esta semana”, aclaró durante la entrevista.

“Tengo muchos sentimientos encontrados”

La colaboradora reconoció que todavía sigue intentando asumir lo ocurrido. “Yo ni me lo creo”, confesó en el programa.

También explicó que, tras recibir el mensaje, durante las primeras horas llegó a imaginar muchas cosas antes de intentar mantener la calma. “La primera impresión es de felicidad”, señaló.

Isa Pi prefirió no revelar el contenido exacto de los mensajes porque todavía desconoce cómo evolucionará la situación. “No sé dónde va a ir eso. No quiero hacerme muchas ilusiones, no quiero volver a pasarlo mal y no quiero volver a perderla”, afirmó.

La entrevistada reconoció además que vive el momento con emociones contradictorias. “Estoy muy contenta pero también tengo miedo”, añadió.

Según relató en Telecinco, los mensajes solo se intercambiaron durante un día y por ahora prefiere esperar antes de volver a hablar con normalidad con su madre.

La reacción tras recibir el mensaje

Isa Pi contó que recibió el mensaje mientras estaba en un centro comercial junto a su marido. “Me hubiera gustado pegar un grito”, aseguró.

Antes de responder, quiso confirmar que el número pertenecía realmente a Isabel Pantoja porque no lo tenía guardado en su agenda y preguntó a Anabel Pantoja.

La colaboradora explicó además que espera poder hablar cara a cara con su madre en el futuro. “Sí tengo la esperanza de hablar con ella, mirarle a los ojos y preguntarle en qué momento desaparece de mi vida, por qué y qué ha pasado para que vuelva”, señaló.

Isa Pi reconoció que estos días han sido emocionalmente complicados. “He estado con insomnio, taquicardias... Yo soy muy feliz en mi vida, pero de repente esto sí que me hace mucha ilusión, pero es como una angustia”, confesó.

Sobre el contenido de los mensajes, aclaró que no apareció la palabra “perdón”, aunque sí hubo muestras de cariño. “Ha habido un ‘te quiero’”, aseguró durante la entrevista en ‘¡De viernes!’.