La estafa de la Renta que vuelve cada año y puede vaciar tu cuenta bancaria

La campaña de la declaración de la Renta vuelve a convertirse en uno de los momentos favoritos para los estafadores. Mientras miles de contribuyentes revisan documentos, devoluciones y trámites fiscales, también aumenta el riesgo de caer en fraudes que buscan robar datos personales y bancarios.

Según explica Estafa.info, cada año aparecen intentos de suplantación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria utilizando correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas fraudulentas.

La propia Agencia Tributaria ha advertido sobre este tipo de prácticas y recuerda que nunca solicita información confidencial relacionada con cuentas o tarjetas bancarias.

El método más habitual sigue siendo el phishing. Los delincuentes envían correos electrónicos utilizando el logotipo de la AEAT y alegando supuestos problemas relacionados con la declaración de la renta, devoluciones pendientes o errores en el proceso.

Estos mensajes suelen transmitir sensación de urgencia e incluyen enlaces para que el usuario complete un supuesto trámite. Sin embargo, al acceder a esos vínculos, la víctima entra en páginas falsas que imitan el portal oficial de Hacienda.

SMS, llamadas y QR falsos

Estafa.info señala que también se han detectado otros métodos como el smishing, basado en mensajes SMS que suplantan a organismos oficiales. La Agencia Tributaria no utiliza este sistema para enviar enlaces, por lo que recibir un mensaje de ese tipo supone una señal de alerta.

Otra técnica utilizada es el spoofing telefónico. En este caso, los delincuentes llaman haciéndose pasar por autoridades públicas y solicitan datos personales bajo la excusa de realizar verificaciones relacionadas con la declaración.

El portal especializado advierte además del posible aumento de códigos QR falsos durante la campaña de la Renta 2026. Estos códigos pueden aparecer en redes sociales, páginas web e incluso cartas en papel y conducen a sitios inseguros similares a los enlaces fraudulentos.

A ello se suman los llamados gestores fraudulentos, personas que cobran por realizar la declaración de la renta y desaparecen después de recibir el dinero.

Las recomendaciones para evitar fraudes

Entre los consejos que dan los expertos de Estafa.info aparece evitar acceder a enlaces o códigos QR sospechosos y no descargar archivos adjuntos enviados en correos relacionados con la Agencia Tributaria.

El portal también recuerda que los mensajes que apelan a la urgencia suelen ser sospechosos y recomienda revisar siempre el correo electrónico del remitente. Los correos oficiales, subraya, no utilizan servicios públicos como Gmail o Hotmail.

Otra recomendación básica pasa por no compartir nunca datos bancarios o información confidencial a través de mensajes, llamadas o páginas web dudosas.

Estafa.info insiste finalmente en mantener el escepticismo ante comunicaciones sospechosas y prestar atención a cualquier detalle extraño durante la campaña de la declaración de la renta.