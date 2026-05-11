Qué hacer con el dinero de la boda para que no desaparezca en pocos meses

Los regalos de boda han cambiado mucho en los últimos años. Frente a los tradicionales electrodomésticos, vajillas o muebles, cada vez es más habitual que los invitados entreguen dinero a los novios para ayudarles con los gastos del enlace o con sus planes de futuro.

Según explica HelpMyCash, lo habitual actualmente es que los invitados aporten entre 100 y 200 euros. En una boda de unas cien personas, eso puede traducirse en alrededor de 20.000 euros recibidos por la pareja, aunque la cantidad final depende del número de asistentes y de la cercanía con los novios.

El comparador financiero recuerda, sin embargo, que los contrayentes no deberían contar con ese dinero para financiar la boda, ya que desconocen cuánto recibirán realmente. Una vez celebrado el enlace y recibido el dinero, llega el momento de decidir qué hacer con él.

Desde HelpMyCash advierten de uno de los errores más frecuentes: dejar el dinero en una cuenta corriente sin un objetivo claro. “En un entorno inflacionista como el actual, guardarlo en una cuenta corriente no es la opción más inteligente”, señalan los expertos.

El riesgo de mezclar el dinero con los gastos diarios

La plataforma financiera explica además que mezclar el dinero recibido en la boda con el dinero del día a día puede hacer que desaparezca poco a poco sin apenas darse cuenta.

“Si los fondos no tienen un destino claro, será más fácil gastárselos y que desaparezcan”, avisan desde HelpMyCash. Por ello, recomiendan decidir conjuntamente qué hacer con ese dinero en un plazo relativamente breve.

Una de las posibilidades planteadas por el comparador es construir un fondo de emergencia. La recomendación pasa por disponer de un colchón equivalente a entre tres y seis meses de gastos habituales. Así, una pareja que necesite 2.000 euros mensuales para vivir debería tener ahorrados entre 6.000 y 12.000 euros.

La compañía considera que una cuenta de ahorro puede servir para guardar ese dinero, ya que permite mantener el capital disponible mientras genera intereses.

Ahorrar, invertir o reducir deudas

Otra alternativa pasa por amortizar deudas, especialmente si tienen intereses elevados. HelpMyCash pone como ejemplo un préstamo personal de 10.000 euros a cinco años y un interés del 6 %. Según sus cálculos, amortizar anticipadamente 5.000 euros reduciría notablemente el coste total en intereses.

También aparece la opción de ahorrar a medio o largo plazo con objetivos concretos, como comprar una vivienda o complementar la jubilación. En ese caso, el comparador menciona productos como depósitos a plazo fijo, cuentas remuneradas o inversiones sencillas para quienes tengan poca experiencia financiera.

La plataforma recuerda además que las mejores cuentas remuneradas superan actualmente el 2 % de rentabilidad y señala que mantener 20.000 euros durante un año en una cuenta con ese interés supondría una ganancia de unos 400 euros.

HelpMyCash insiste finalmente en que los novios deberían decidir cuanto antes qué hacer con ese dinero para evitar que termine diluyéndose entre los gastos cotidianos.