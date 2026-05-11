Tu casa puede oler peor, aunque uses velas y difusores: estos son los fallos más comunes

Conseguir que una casa huela bien parece algo sencillo, pero muchas veces pequeños detalles terminan cambiando por completo el resultado. Velas, difusores, sprays o brumas se han convertido en parte habitual del hogar, aunque no siempre se utilizan de la mejor manera.

D’Arome repasa algunos de los errores más comunes relacionados con los aromas domésticos y explica cómo evitarlos para disfrutar más del ambiente de casa.

Uno de los fallos más frecuentes es utilizar fragancias demasiado intensas en espacios pequeños. La marca recuerda que, aunque determinados aromas puedan gustar mucho, en habitaciones reducidas pueden terminar saturando el ambiente.

Para esos casos, D’Arome recomienda optar por fragancias más suaves o ajustar la intensidad de difusión cuando se utilizan dispositivos específicos. También propone utilizar sprays puntuales en tejidos o en el ambiente para conseguir un efecto más equilibrado.

Otro error habitual consiste en usar exactamente el mismo aroma en toda la vivienda. La firma explica que eso puede provocar lo que se conoce como “fatiga olfativa”, una situación en la que el olfato deja de percibir el olor al acostumbrarse constantemente a él.

Un aroma distinto para cada espacio

La recomendación de D’Arome pasa por adaptar las fragancias a cada estancia de la casa. Para el baño sugiere aromas frescos, mientras que para el dormitorio apuesta por opciones más relajantes.

En la cocina, la marca menciona fragancias dulces o cítricas, y para el salón propone aromas más envolventes.

La ventilación también juega un papel importante. Según explica la compañía, si no existe circulación de aire, el aroma puede estancarse o mezclarse mal. Sin embargo, demasiada ventilación también puede hacer que el producto se consuma más rápido y pierda intensidad.

Por eso, D’Arome aconseja ventilar primero y colocar después velas o difusores en zonas más protegidas para evitar que el olor desaparezca rápidamente.

El cuidado de los productos también influye

Otro de los aspectos destacados por la marca es el almacenamiento de los productos aromáticos. Dejar frascos abiertos o exponerlos al sol y al calor puede alterar su funcionamiento y hacer que pierdan eficacia.

La recomendación pasa por guardarlos en lugares frescos y secos y cerrar bien los envases después de cada uso.

D’Arome también menciona una costumbre muy extendida: reservar velas o ambientadores únicamente para cuando llegan visitas. Frente a eso, la marca anima a integrar los aromas dentro de la rutina diaria.

Encender una vela mientras se lee, utilizar sprays en las sábanas o activar un difusor durante determinados momentos del día son algunas de las situaciones mencionadas en el texto.

La compañía insiste en que los aromas del hogar no deberían utilizarse solo para recibir invitados, sino también como parte del bienestar cotidiano dentro de casa.