Adiós al teflón: cómo hacerte a las sartenes de hierro con un truco casero, barato y muy sencillo

Desde que las sartenes de teflón llegaron al mercado han sido las grandes aliadas de los cocinitas de la casa por la facilidad con la que puedes preparar tus platos sin que se pegue la comida. Sin embargo, por muy prácticas que sean presentan inconvenientes realmente serios: por un lado, el revestimiento se daña rápidamente, y cuando lo hace es fácil que los restos vayan a parar a los alimentos. Además, cuando se sobrecalientan pueden liberar gases tóxicos que son seriamente dañinos para la salud.

Por eso, la mejor opción es hacerse con una buena sartén de hierro fundido, que aunque no tengan las mismas propiedades antiadherentes, es muy fácil pillarles el punto cuando tienes un poco de práctica y un par de buenos trucos. De ellos, quizás el mejor sea este: solo implica sal y papel de cocina y sirve tanto para darle a la sartén una película antiadherente como para limpiarla y desinfectarla.

Las sartenes de hierro fundido o acero inoxidables son alternativas más seguras / Agencias

Es importante que tengas en cuenta que estas sartenes tampoco se pueden limpiar frotando la superficie con un estropajo, ya que si se raya también se dañará.

Sal gorda para dejar las sartenes de hierro como nuevas

Cuando la comida se pegue, o antes del primer uso, puedes utilizar sal gorda para prepararla. Lo único que tienes que hacer es echar un buen puñado de esta en la sartén y, con la ayuda de un trozo de papel de cocina, frotar la sal por toda la superficie. Después, encenderás el fuego y esperarás a que la sal se vuelva gris o negra, esto significa que está absorbiendo la suciedad. Después, sacudirás la sal a la basura y pasarás un paño con una gota de aceite de uso alimentario.

La sal es abrasivo natural, elimina los restos quemados sin rayar el hierro ni tampoco destrozar la capa externa de la sartén. Además, tiene propiedades desinfectantes, por lo que será especialmente útil a la hora de esterilizar la sartén.