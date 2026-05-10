El truco viral para limpiar la sandwichera en pocos minutos y sin esfuerzo

La limpieza de la sandwichera suele convertirse en una de las tareas más incómodas de la cocina, especialmente cuando quedan restos de queso fundido o grasa pegada en las placas. Sin embargo, en los últimos días se ha vuelto viral un truco casero que promete dejar este pequeño electrodoméstico limpio en apenas unos minutos y sin necesidad de frotar demasiado.

El método consiste simplemente en colocar varios trozos de papel de cocina ligeramente humedecidos sobre las placas de la sandwichera. Después, se cierra el aparato y se enciende durante unos minutos. El calor genera vapor en el interior, ayudando a reblandecer la suciedad incrustada y facilitando enormemente su eliminación posterior.

Una vez apagada y todavía templada, basta con retirar el papel y pasar un paño suave o una esponja para eliminar los restos que hayan quedado adheridos. El truco se ha popularizado en redes sociales y plataformas de vídeo por su sencillez y por evitar el uso de productos agresivos o utensilios que puedan rayar la superficie antiadherente.

Un método rápido y seguro para las placas

Las sandwicheras nunca deben sumergirse en agua ni limpiarse con estropajos metálicos, ya que esto puede deteriorar las placas y afectar al funcionamiento del aparato.

El truco del papel húmedo aprovecha precisamente el vapor para desprender la grasa de forma más suave y segura. Además, permite limpiar rincones difíciles sin apenas esfuerzo y ayuda a mantener la sandwichera en mejor estado durante más tiempo. En casos en los que nuestra sandwichera contenga mucha grasa, puede añadirse vinagre blanco para humedecer el papel.

Cada vez son más los usuarios que comparten este tipo de consejos domésticos en internet, donde los trucos rápidos y efectivos para la limpieza del hogar acumulan millones de visualizaciones. En este caso, la combinación de calor y humedad se ha convertido en el aliado perfecto para dejar la sandwichera como nueva en cuestión de minutos.