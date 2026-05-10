Aprende a limpiar uno de los olvidados del hogar, el ventilador de techo.

Limpiar un ventilador de techo es una tarea sencilla pero importante para mantener la calidad del aire en casa y el buen funcionamiento del aparato. Con el tiempo, las aspas acumulan polvo, grasa y otras partículas que pueden volver menos eficiente el flujo de aire e incluso dispersar suciedad por la habitación cuando el ventilador está en marcha.

El primer paso fundamental es apagar el ventilador y asegurarse de que las aspas estén completamente detenidas. Por seguridad, también se recomienda utilizar una escalera estable y colocar una sábana o plástico debajo del ventilador para recoger el polvo que pueda caer durante la limpieza.

A continuación, se puede proceder a retirar el polvo superficial. Uno de los métodos más utilizados es el del pillowcase o funda de almohada, que consiste en cubrir cada aspa con una funda y deslizarla hacia afuera para atrapar el polvo en su interior, evitando que caiga al suelo o se disperse por el aire. También puede emplearse un plumero extensible o un paño de microfibra seco para esta primera fase.

Limpieza profunda de las aspas

Para una limpieza más completa, se recomienda humedecer ligeramente un paño con agua tibia y jabón neutro o una mezcla suave de agua y vinagre. Con él se deben limpiar cuidadosamente ambas caras de cada aspa, eliminando restos de suciedad adherida o grasa. Es importante no empapar las aspas ni utilizar productos agresivos, ya que podrían dañarlas o afectar su equilibrio.

Después, se debe secar bien cada superficie con otro paño limpio y seco para evitar que la humedad atraiga más polvo. En algunos casos, también se puede limpiar la carcasa del motor con un paño seco o aire comprimido, evitando siempre que entre líquido en las partes eléctricas.

Una vez finalizada la limpieza de las aspas y el cuerpo del ventilador, se pueden revisar los elementos adicionales, como las luces si las tiene incorporadas. Las tulipas o cristales deben retirarse con cuidado y lavarse aparte con agua y jabón, asegurándose de que estén completamente secos antes de volver a colocarlos.

Finalmente, cuando todo esté limpio y seco, se vuelve a encender el ventilador para comprobar su funcionamiento. Un ventilador limpio no solo mejora la estética del hogar, sino que también reduce la acumulación de polvo en el ambiente y optimiza la circulación del aire.

Mantener este tipo de limpieza de forma periódica ayuda a prolongar la vida útil del aparato y a evitar que el polvo se acumule en exceso, lo que facilita cada mantenimiento posterior.