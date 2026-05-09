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Cómo limpiar manchas de nicotina y eliminar el amarilleo en paredes, ropa y superficies

El tabaco deja residuos difíciles de quitar, pero existen métodos eficaces para acabar con las marcas y los malos olores

Di adiós a la nicotina.

Di adiós a la nicotina. / GETTY IMAGES

Benito Revilla

Las manchas de nicotina son uno de los problemas más habituales en hogares y espacios donde se fuma con frecuencia. Con el paso del tiempo, el humo del tabaco deja un tono amarillento en paredes, cortinas, muebles y tejidos, además de un olor persistente que resulta difícil de eliminar.

Estos residuos se adhieren fácilmente a las superficies debido a las sustancias presentes en el humo, por lo que actuar cuanto antes facilita la limpieza y evita que las manchas se incrusten aún más.

En paredes y azulejos, uno de los remedios más utilizados consiste en mezclar agua tibia con vinagre blanco o jabón neutro y limpiar con una esponja suave. Esta combinación ayuda a eliminar la grasa y el color amarillento sin dañar la superficie. En los casos más persistentes, el bicarbonato de sodio también puede ser un gran aliado.

Para prendas de ropa o cortinas, se recomienda realizar un prelavado con agua y detergente suave antes de introducirlas en la lavadora. Algunas manchas más resistentes pueden tratarse aplicando bicarbonato o productos específicos antimanchas antes del lavado habitual.

Eliminar el olor, otro de los grandes retos

Además de las marcas visibles, el olor a tabaco suele impregnar tejidos, sofás y estancias enteras. Ventilar correctamente las habitaciones y limpiar las superficies de manera frecuente ayuda a reducir ese olor acumulado.

En alfombras y tapicerías, espolvorear bicarbonato y dejarlo actuar durante varias horas antes de aspirar puede ayudar a neutralizar los malos olores. También existen productos específicos diseñados para eliminar residuos de nicotina en interiores.

Los especialistas recuerdan que utilizar productos demasiado agresivos puede deteriorar algunas superficies o tejidos, por lo que siempre es recomendable probar primero en una zona poco visible.

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Con una limpieza adecuada y constante, es posible eliminar gran parte de las manchas de nicotina y recuperar el aspecto original de paredes, muebles y ropa. La rapidez y el uso de productos suaves son claves para combatir tanto el amarilleo como el olor del tabaco.

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