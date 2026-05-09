¿No escuchas bien por tu teléfono? Lo mismo necesitas limpiar el altavoz

El teléfono móvil es uno de los objetos que más se utilizan a diario y, al mismo tiempo, uno de los que más suciedad acumulan. Entre las zonas más afectadas se encuentra el altavoz, donde el polvo, las pelusas y pequeñas partículas pueden terminar reduciendo la calidad del sonido e incluso provocar fallos en las llamadas o en la reproducción de audio.

Los expertos recomiendan realizar una limpieza periódica para evitar que esta suciedad se acumule con el paso del tiempo. Sin embargo, también advierten de la importancia de hacerlo correctamente para no dañar componentes delicados del dispositivo.

Uno de los métodos más seguros consiste en utilizar un cepillo de cerdas suaves o un pequeño pincel seco para retirar la suciedad superficial. Con movimientos suaves y sin ejercer demasiada presión, es posible eliminar buena parte del polvo acumulado en las ranuras del altavoz.

También puede utilizarse aire comprimido a cierta distancia, aunque siempre de manera moderada para evitar daños internos. Introducir objetos punzantes como agujas, alfileres o palillos metálicos está totalmente desaconsejado, ya que podrían romper la malla protectora o afectar al funcionamiento del altavoz.

Evitar humedad y productos agresivos

Otro de los errores frecuentes es aplicar líquidos directamente sobre el teléfono. Los especialistas recuerdan que la humedad puede filtrarse en el interior del dispositivo y provocar averías difíciles de reparar. En caso de necesitar una limpieza más profunda, se recomienda utilizar un paño seco o ligeramente humedecido, siempre evitando el contacto directo con las aberturas.

Además de mejorar la calidad del sonido, mantener limpio el altavoz ayuda a prolongar la vida útil del móvil y a evitar problemas relacionados con llamadas o notificaciones. Muchos usuarios notan una mejora inmediata del volumen tras una limpieza básica.

La limpieza del teléfono móvil no debe centrarse únicamente en la pantalla. Pequeños detalles como el altavoz también requieren mantenimiento para garantizar un mejor funcionamiento y conservar el dispositivo en buen estado durante más tiempo.