Como eliminar las manchas de rotulador

Las manchas de rotulador son una de las más temidas en el hogar, especialmente cuando aparecen en ropa, sofás, paredes o muebles. Ya sea por un descuido infantil o un accidente cotidiano, la tinta puede adherirse con rapidez a muchas superficies y resultar difícil de eliminar si no se actúa a tiempo.

Los expertos recomiendan intervenir cuanto antes para evitar que la tinta penetre en profundidad. El primer paso es identificar el tipo de superficie afectada y evitar frotar de forma agresiva, ya que esto podría extender aún más la mancha.

En prendas de ropa, uno de los métodos más utilizados consiste en aplicar alcohol o un quitamanchas específico sobre la zona afectada y presionar suavemente con un paño limpio. Después, se aconseja lavar la prenda siguiendo las indicaciones de la etiqueta. El agua caliente debe evitarse al principio, ya que podría fijar la tinta en el tejido.

Para paredes o muebles, una mezcla suave de agua y bicarbonato puede ayudar a reducir las marcas sin dañar la superficie. En algunos casos, especialmente en pinturas lavables, una esponja húmeda con jabón neutro suele ser suficiente para eliminar restos recientes.

La rapidez es clave para eliminar la tinta

Las manchas recientes siempre son más fáciles de limpiar que aquellas que llevan horas o días secándose. Por ello, actuar de inmediato aumenta considerablemente las posibilidades de éxito.

En superficies delicadas como madera barnizada, sofás o tapicerías, los especialistas aconsejan probar primero cualquier producto en una zona poco visible para evitar decoloraciones o daños. También recomiendan evitar productos demasiado agresivos que puedan deteriorar los materiales.

Además de los remedios caseros, existen productos específicos diseñados para eliminar tinta y rotulador en diferentes superficies. Sin embargo, en muchos casos una limpieza rápida y cuidadosa puede ser suficiente para recuperar el aspecto original.

Con paciencia y utilizando los productos adecuados, es posible eliminar gran parte de las manchas de rotulador sin complicaciones. La combinación entre rapidez, suavidad y un tratamiento correcto resulta fundamental para evitar daños permanentes.