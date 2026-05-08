Cada vez más trabajadores rechazan ascender: “La vida es lo que ocurre fuera del trabajo”

Durante años, ascender en el trabajo fue para muchos el símbolo definitivo del éxito profesional. Más responsabilidad, mejor sueldo y un puesto más alto parecían formar parte del objetivo natural dentro de cualquier carrera laboral. Sin embargo, esa idea empieza a resquebrajarse y cada vez más trabajadores están diciendo “no” a subir de puesto.

Un artículo de la Universitat Oberta de Catalunya pone cifras y análisis a este cambio de mentalidad que ya se deja notar en muchas empresas. Según un informe reciente de InfoJobs, el 57 % de los trabajadores españoles no aspira a ascender profesionalmente. Otro estudio, ‘Talent Trends 2025’ de Michael Page, señala además que el 55 % rechazaría un ascenso si afectara a su bienestar.

Detrás de este fenómeno aparece el concepto de ‘quiet ambition’, una tendencia vinculada especialmente a la generación Z y basada en priorizar el bienestar personal frente a la ambición laboral, las posiciones de poder o las jornadas interminables. La idea de que “la vida es lo que ocurre fuera del trabajo” gana terreno mientras el ascenso deja de verse automáticamente como una meta deseable.

El bienestar pesa más que el cargo

“Durante muchos años, las organizaciones han asociado el ascenso a una mejora salarial, pero actualmente este incremento a menudo no compensa el coste real”, explica Carlos González Reyes, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC e investigador del grupo i2TIC-IA Lab.

El experto considera que el cambio de puesto suele implicar “más responsabilidad, más estrés y menos equilibrio personal”. Por eso, asegura que los profesionales ya no valoran únicamente el sueldo, sino también la flexibilidad, el bienestar y el sentido del trabajo.

En la misma línea se pronuncia Natàlia Cantó Milà, socióloga e investigadora del grupo GlobaLS, quien señala que para muchas personas ascender implica asumir tareas y responsabilidades que chocan directamente con los cuidados personales o familiares.

Una nueva forma de entender el éxito

Según los datos recogidos en el artículo de la UOC, el principal motivo para rechazar un ascenso es el impacto negativo en la conciliación personal. De hecho, la mitad de los profesionales afirma que no aceptaría un cambio de posición si afectara a su equilibrio entre vida y trabajo.

Mientras tanto, el modelo tradicional de éxito también pierde fuerza. Actualmente, el 54 % de los trabajadores prioriza sentirse realizado en su puesto actual y crecer profesionalmente sin necesidad de asumir cargos de poder o liderazgo jerárquico.

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Para González Reyes, el reto de las empresas pasa ahora por redefinir los modelos profesionales y construir formas de liderazgo “más sostenibles”. Porque el debate ya no gira únicamente alrededor del salario o del cargo, sino sobre cómo encaja el trabajo dentro de la vida de las personas.