Como limpiar tu freidora de aire

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en muchas cocinas gracias a su rapidez y comodidad. Sin embargo, el uso frecuente provoca la acumulación de grasa, restos de comida y olores que pueden afectar tanto al sabor de los alimentos como al rendimiento del aparato.

Los expertos recomiendan realizar una limpieza regular después de varios usos para mantener el air fryer en buenas condiciones y evitar que la suciedad termine incrustada. Antes de comenzar, lo primero es desenchufar el aparato y esperar a que se enfríe completamente.

La cesta y la bandeja son las piezas que más residuos acumulan. Lo habitual es lavarlas con agua caliente, jabón y una esponja suave para eliminar la grasa sin rayar el recubrimiento antiadherente. En las zonas más difíciles, dejar las piezas en remojo durante unos minutos puede facilitar la limpieza.

Para eliminar restos pegados sin dañar la superficie, muchos especialistas aconsejan utilizar bicarbonato de sodio mezclado con agua hasta formar una pasta suave. Este remedio ayuda a desprender la suciedad sin necesidad de productos agresivos.

Cuidar la resistencia y evitar olores

Otro de los puntos importantes es la parte superior del aparato, donde se encuentra la resistencia. En esa zona suelen acumularse pequeñas salpicaduras de grasa que, con el tiempo, generan humo y malos olores. Para limpiarla, basta con pasar un paño ligeramente húmedo o un cepillo suave cuando el aparato esté frío.

También se recomienda secar completamente todas las piezas antes de volver a montar la freidora de aire, evitando así humedad en el interior. Además, realizar limpiezas frecuentes ayuda a que el aparato cocine de manera más uniforme y eficiente.

Los expertos recuerdan que no se deben utilizar estropajos metálicos ni productos demasiado abrasivos, ya que podrían deteriorar el recubrimiento y reducir la vida útil del electrodoméstico.

Con unos pocos minutos de mantenimiento, es posible mantener el air fryer limpio, libre de grasa y funcionando correctamente. Una limpieza adecuada no solo mejora la higiene en la cocina, sino que también ayuda a conservar el sabor y la calidad de los alimentos.