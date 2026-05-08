Cómo lavar una almohada sin meterla en la lavadora y dejarla como nueva

Las almohadas acumulan con el paso del tiempo polvo, sudor, ácaros y bacterias, por lo que mantenerlas limpias resulta fundamental para garantizar un buen descanso y una correcta higiene. Sin embargo, no todas pueden introducirse en la lavadora, especialmente aquellas fabricadas con materiales delicados o con rellenos que podrían deformarse.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan optar por una limpieza manual que permita mantener la almohada en buen estado sin deteriorar su forma ni su textura. Uno de los primeros pasos es retirar la funda y ventilar la almohada durante unas horas para eliminar humedad y olores acumulados.

Para limpiar la superficie, basta con preparar una mezcla de agua tibia y jabón neutro y aplicarla con un paño limpio o una esponja suave. Las zonas con manchas más visibles pueden tratarse realizando pequeños movimientos circulares sin empapar demasiado el tejido. El exceso de agua puede dañar el relleno y dificultar el secado, por lo que conviene utilizar poca cantidad de líquido.

En el caso de manchas de sudor o amarilleamiento, el bicarbonato de sodio se convierte en uno de los grandes aliados. Espolvorearlo sobre la almohada y dejarlo actuar durante varias horas ayuda a absorber olores y humedad. Después, solo es necesario retirarlo con ayuda de un cepillo o aspirador.

El secado, fundamental para evitar humedad y malos olores

Tras la limpieza, el secado es una de las fases más importantes. Los expertos aconsejan colocar la almohada en un lugar ventilado y dejar que se seque completamente al aire libre, evitando la exposición directa a fuentes de calor intensas.

Durante el proceso, también es recomendable mover y ahuecar el relleno con las manos para evitar que se compacte y pierda su forma original. Este pequeño gesto ayuda a conservar la comodidad y prolongar la vida útil de la almohada.

Además de mejorar la higiene, limpiar las almohadas regularmente puede contribuir a reducir alergias y mejorar la calidad del descanso. Una limpieza suave y periódica permite mantenerlas frescas, libres de olores y en mejores condiciones durante más tiempo.