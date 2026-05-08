Una intensa granizada sorprende a Palacios del Pan durante varios minutos
La tormenta descargó con fuerza en la zona de la Dehesa de Mázares y dejó una llamativa estampa blanca
Los vecinos de Palacios del Pan, en la zona de la Dehesa de Mázares, se han visto sorprendidos este jueves por una intensa granizada que ha descargado con fuerza durante aproximadamente diez minutos.
La tormenta, breve pero muy intensa, dejó calles, caminos y campos cubiertos de granizo, ofreciendo una imagen poco habitual en plena jornada primaveral. Algunos residentes compartieron imágenes del momento en redes sociales, mostrando la intensidad de la precipitación y el ruido provocado por el impacto del hielo.
Por el momento no se han reportado daños importantes, aunque la granizada sí llamó la atención de los vecinos por su intensidad y rapidez. El episodio estuvo acompañado además de descenso de temperaturas y cielo muy cubierto en la zona.
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