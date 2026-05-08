La historia de los cuadernos que marcaron a millones de españoles: Rubio cumple 70 años

Hay marcas que consiguen atravesar generaciones hasta convertirse en parte de la memoria colectiva de millones de personas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con los cuadernos de Rubio, presentes durante décadas en hogares y aulas de toda España y que ahora afrontan una nueva etapa coincidiendo con una fecha muy simbólica para la compañía.

La editorial Rubio, creadora de los afamados cuadernos didácticos Rubio, celebra su 70 aniversario en un momento marcado por la continuidad y la transformación. La compañía ha anunciado además el relevo generacional en su dirección, dando paso a la tercera generación familiar. Así, Luis Rubio asume la Dirección General de Cuadernos Rubio, consolidando la continuidad del proyecto iniciado por el fundador de la editorial.

Su nombramiento llega después de una trayectoria profesional vinculada al ámbito del gran consumo en empresas como Procter & Gamble y Vicky Foods, además de varios años formando parte de la estructura de la compañía desde su incorporación en 2021.

Una nueva etapa sin perder la esencia

El relevo se produce tras décadas de liderazgo de Enrique Rubio, figura clave en la modernización de la editorial desde los años 90. Durante esta etapa, la empresa impulsó una evolución estratégica centrada en la innovación educativa, ampliando además su público más allá del entorno infantil tradicional y adaptando sus productos a nuevos formatos y necesidades de aprendizaje.

“Este 70 aniversario no es solo una celebración del pasado, sino una reafirmación de hacia dónde queremos ir: seguir haciendo fácil lo difícil, adaptándonos a los nuevos tiempos sin perder la esencia del método Rubio”, señalan desde la compañía.

Uno de los grandes proyectos de esta nueva etapa será la creación de la Academia Rubio, un espacio que se ubicará dentro de la Tienda Rubio y que recupera simbólicamente el origen de la marca, ya que allí nació la academia de Ramón Rubio, germen de los primeros cuadernos.

El salto hacia nuevas experiencias educativas

La futura Academia Rubio contará con profesionales especializados y ofrecerá actividades dirigidas tanto a niños como a adultos. Según explica la editorial, habrá talleres de lettering, acuarela, cuentacuentos, estimulación cognitiva, motricidad fina y propuestas orientadas a la atención a la diversidad.

Además, el espacio incorporará una zona de lectura abierta para niños cuando no haya talleres en marcha. La inauguración oficial está prevista para finales de mayo y forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su papel dentro del ecosistema educativo.

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Desde su fundación en 1956, Rubio ha vendido más de 330 millones de cuadernos y se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas del ámbito educativo en España. La celebración del aniversario incluirá también acciones especiales en redes sociales, promociones y sorteos tanto en tienda física como online, entre ellos la posibilidad de ganar cuadernos Rubio durante todo un año.