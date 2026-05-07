Cómo limpiar el aire acondicionado y mejorar su rendimiento antes del verano

Con la llegada del calor, miles de hogares vuelven a poner en marcha el aire acondicionado después de meses sin utilizarlo. Sin embargo, muchos expertos advierten de la importancia de realizar una limpieza previa para garantizar un funcionamiento eficiente y evitar la acumulación de polvo, bacterias y malos olores.

Uno de los elementos que más suciedad acumula son los filtros, responsables de retener partículas presentes en el ambiente. Cuando no se limpian con frecuencia, el aparato puede perder potencia y aumentar el consumo eléctrico. Por ello, los especialistas recomiendan limpiar los filtros al menos una vez cada temporada, especialmente antes de los meses de mayor uso.

La limpieza suele ser sencilla. Basta con retirar los filtros siguiendo las instrucciones del fabricante y lavarlos con agua tibia y jabón neutro. Después, es fundamental dejarlos secar completamente antes de volver a colocarlos. Este pequeño mantenimiento puede mejorar notablemente la calidad del aire en el interior de la vivienda.

Además de los filtros, también conviene limpiar la parte exterior de la unidad interior, donde suele acumularse polvo. Para ello, se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido, evitando siempre productos abrasivos o demasiada agua cerca de los componentes eléctricos.

Evitar malos olores y mejorar la calidad del aire

Otro problema habitual tras largos periodos sin uso son los malos olores al encender el aparato. Esto suele deberse a la humedad acumulada en el interior, que favorece la aparición de bacterias y moho. En estos casos, algunos expertos aconsejan utilizar productos específicos para climatización o recurrir a una limpieza profesional si el problema persiste.

También es importante revisar la unidad exterior, eliminando hojas, polvo o suciedad que puedan obstruir la ventilación y afectar al rendimiento del sistema. Un aparato limpio trabaja de forma más eficiente y puede ayudar a reducir el consumo energético.

Mantener el aire acondicionado en buen estado no solo mejora el confort en casa, sino que también contribuye a crear un ambiente más saludable. Una limpieza periódica alarga la vida útil del aparato y garantiza un aire más limpio y fresco durante todo el verano.