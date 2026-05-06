El truco casero para evitar las polillas en el armario sin usar naftalina

Con cada cambio de temporada llega uno de los momentos más repetidos en muchos hogares: reorganizar el armario, guardar la ropa que deja de usarse y sacar las prendas que vuelven a escena meses después. Pero junto a ese ritual también aparece uno de los problemas más habituales dentro de los armarios: las polillas.

Según explica Pressto, estos insectos encuentran en los espacios húmedos el entorno perfecto para aparecer, especialmente cuando la ropa permanece guardada durante largos periodos de tiempo. Por eso, antes de almacenar las prendas, la compañía recomienda limpiar y secar bien los armarios, además de guardar siempre la ropa lavada y planchada.

Pressto recuerda además que las polillas prefieren la ropa sucia y que el calor de la plancha ayuda a eliminar posibles larvas que puedan quedar en las prendas. A partir de ahí, el siguiente paso para completar el proceso pasa por utilizar productos antipolillas.

Alternativas naturales a la naftalina

Aunque la naftalina ha sido durante años uno de los productos más utilizados para combatir las polillas, Pressto señala que existen otras opciones naturales capaces de cumplir la misma función sin recurrir a su característico olor.

Una de las propuestas más sencillas consiste en utilizar cáscaras de limón o naranja. Según explica la compañía, basta con cortar la piel del limón en espiral y colgarla dentro del armario. También pueden dejarse secar trozos de piel de cítricos y colocarlos después en bolsas de tela dentro de cajones y rincones.

Otra alternativa recomendada es la madera de cedro, considerada un repelente natural para las polillas. Pressto aconseja lijar los trozos de madera una vez al año para reforzar su eficacia e incluso impregnarlos con aceite esencial de cedro.

Laurel, lavanda y especias para proteger la ropa

Las hojas de laurel también aparecen entre las soluciones naturales propuestas por la compañía. En este caso, deben dejarse secar antes de repartirlas por el armario, preferiblemente dentro de bolsas de tela para evitar que se rompan.

Además, Pressto menciona otras combinaciones caseras elaboradas con granos de pimienta negra, clavo de olor, hojas de menta secas y flores de lavanda. Según señala la empresa, estas mezclas ayudan a proteger la ropa frente a las polillas durante el tiempo que permanece guardada.

La compañía recuerda finalmente que también ofrece un servicio de armario en sus tintorerías y lavanderías, almacenando prendas gratuitamente durante los tres primeros meses.