El programa de Risto Mejide mueve ficha y suma dos nuevos fichajes

Las tardes televisivas siguen moviéndose y uno de los programas más consolidados de la actualidad en Cuatro prepara cambios en su equipo. En pleno crecimiento de audiencia y tras firmar uno de sus mejores registros de los últimos años, ‘Todo es mentira’, el programa liderado por Risto Mejide, ha anunciado la incorporación de dos nuevos nombres a su grupo de colaboradores de humor.

El espacio sumará a partir de mayo a Miguel Iríbar y Berta Collado. Según confirman desde Mediaset, Iríbar debutará este jueves 7 de mayo, mientras que Collado se incorporará el próximo 14 de mayo.

Con estas incorporaciones, el formato refuerza un equipo de cómicos en el que ya participan Luis Fabra, Miguel Ángel Martín, Pere Aznar, Saray Cerro, Danny Boy Rivera y Valeria Ros.

Un momento clave para el programa

Producido en colaboración con Vodevil, ‘Todo es mentira’ atraviesa una etapa especialmente positiva. El programa fue reconocido con el Premio Iris 2024 al Mejor Programa de Actualidad o Magazine y el pasado mes registró un 7 % de share y 550.000 espectadores.

Según los datos facilitados, el formato logró así su mejor cuota de pantalla en un mes de abril y su cifra de espectadores más alta de los últimos cuatro años. En la actual temporada televisiva acumula un 6,7 % de cuota y 548.000 espectadores, convirtiéndose en la segunda temporada más competitiva de la historia del espacio.

La llegada de Berta Collado supone además el regreso de una profesional con una larga trayectoria en televisión y vinculada anteriormente a Cuatro. Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, comenzó su carrera televisiva en programas como ‘Do you play?’ e ‘Insert coin’ antes de incorporarse a Cuatro en 2006.

Dos incorporaciones ligadas al humor y la televisión

A lo largo de su trayectoria, Collado ha participado en formatos como ‘Sé lo que hicisteis’, ‘Gym Tony’, ‘Cuatro al día’ o ‘El cielo puede esperar’, además de presentar distintos programas y especiales en cadenas como La Sexta, TVE, Telemadrid y Movistar.

Por su parte, apuntan en Mediaset, Miguel Iríbar inició su carrera profesional en la radio antes de trasladarse a Madrid en 2001. El humorista se convirtió en uno de los nombres habituales de Paramount Comedy, donde grabó varios monólogos y trabajó como redactor y guionista en distintos programas.

Además, ha colaborado en espacios como ‘A vivir que son dos días’ en la Cadena SER, ‘Ilustres ignorantes’ en Movistar y ‘El condensador de fluzo’ en La 2, consolidando una trayectoria ligada al humor y a la televisión durante los últimos años.