Lava tu peluche sin miedo a que se dañen
Se recomiendan métodos suaves y cuidados específicos para conservar la forma, el color y la textura de los muñecos más queridos
Los peluches forman parte de la vida cotidiana de muchas personas, especialmente de los más pequeños, por lo que mantenerlos limpios sin estropearlos es una preocupación habitual. Aunque a simple vista puedan parecer resistentes, lo cierto es que requieren ciertos cuidados para evitar que pierdan su forma o suavidad tras el lavado.
Antes de nada, es fundamental revisar la etiqueta del peluche, ya que en ella se indican las recomendaciones del fabricante. Algunos pueden lavarse en lavadora, mientras que otros requieren limpieza a mano. Este paso, aunque a menudo se pasa por alto, es clave para evitar daños irreversibles.
En el caso de optar por la lavadora, los especialistas aconsejan utilizar programas delicados y agua fría, además de introducir el peluche en una bolsa de lavado o funda de almohada para protegerlo. También es importante emplear detergentes suaves y evitar el uso de suavizantes agresivos que puedan afectar al tejido o al relleno.
Para los peluches más delicados o antiguos, la mejor opción es el lavado a mano. En este caso, se recomienda sumergirlos en agua tibia con un poco de jabón neutro y frotar suavemente las zonas más sucias. Nunca se deben retorcer, ya que esto puede deformarlos o dañar las costuras.
El secado, un paso clave para evitar daños
Una vez limpios, el secado es uno de los momentos más importantes. Lo ideal es dejar que el peluche se seque al aire libre, colocándolo sobre una toalla y evitando la exposición directa al sol o a fuentes de calor intensas. El uso de secadora solo es recomendable si la etiqueta lo permite y siempre en programas de baja temperatura.
Además, durante el secado se puede ahuecar el relleno con las manos para que recupere su forma original y evitar que quede apelmazado. Este pequeño gesto marca la diferencia en el resultado final.
Mantener los peluches en buen estado no solo mejora su apariencia, sino que también contribuye a la higiene del hogar. Con estos sencillos consejos, es posible alargar su vida útil y seguir disfrutando de ellos durante mucho más tiempo sin riesgo de estropearlos.
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