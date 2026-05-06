Di adiós a las manchas de sudor y desodorante en tu ropa siguiendo estos trucos

Las manchas de sudor y desodorante son uno de los problemas más comunes en la ropa, especialmente en prendas claras o de uso frecuente. Estas marcas, que suelen aparecer en la zona de las axilas, no solo afectan a la estética, sino que también pueden volverse difíciles de eliminar si no se tratan a tiempo.

Uno de los errores más habituales es lavar la prenda sin tratar previamente la mancha, lo que puede fijarla aún más en el tejido. Por ello, los expertos recomiendan actuar antes del lavado con soluciones sencillas que ayudan a descomponer los residuos.

Entre los remedios más eficaces destaca la mezcla de bicarbonato de sodio y agua, que forma una pasta capaz de eliminar tanto el sudor como los restos de desodorante. Basta con aplicarla sobre la zona afectada, dejarla actuar durante unos minutos y frotar suavemente antes de aclarar.

Otra opción muy utilizada es el vinagre blanco, que ayuda a neutralizar los olores y a disolver las manchas. En este caso, se puede aplicar directamente sobre la prenda o añadir un pequeño vaso al ciclo de lavado para potenciar su efecto.

Claves para evitar que vuelvan a aparecer

Además de eliminar las manchas, es importante prevenir su reaparición. Elegir un desodorante adecuado y dejar que se seque antes de vestirse puede marcar la diferencia. También se recomienda lavar las prendas después de cada uso cuando han estado expuestas al sudor, evitando que los residuos se acumulen.

En el caso de las manchas más persistentes, recurrir a productos específicos puede ser una solución, siempre comprobando antes su efecto en una pequeña zona de la prenda. Asimismo, evitar el uso de agua caliente en el primer lavado ayuda a no fijar las manchas.

Con estos consejos, mantener la ropa libre de marcas resulta mucho más sencillo. La clave está en la rapidez y en el uso de productos adecuados, logrando así prendas limpias, frescas y con mejor aspecto durante más tiempo.