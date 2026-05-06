Así es la canción de Amaral para la nueva serie de Victoria Martín

Algunas historias llegan acompañadas de canciones capaces de ampliar todavía más su universo. Eso es lo que ocurrirá con ‘Se tiene que morir mucha gente’, la nueva serie original de Movistar Plus+, que contará con una participación muy especial dentro de su banda sonora.

Amaral ha compuesto ‘No quiero más canciones tristes’, un tema creado exclusivamente para esta nueva ficción basada en el best seller homónimo de Victoria Martín. El dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre se incorpora así a uno de los próximos estrenos de la plataforma.

La serie llegará el próximo 21 de mayo y constará de seis episodios de 30 minutos. Además de estar creada por Victoria Martín, también cuenta con la dirección de Sandra Romero, junto a la propia Victoria Martín y Nacho Pardo, responsables de dos episodios.

Una canción nacida del “impulso visceral”

En el comunicado difundido por Movistar Plus+, Amaral explica cómo vivieron su participación en el proyecto. “Ha supuesto un esfuerzo enorme no desvelar hasta ahora nuestra participación en ‘Se tiene que morir mucha gente’”, señalan Eva Amaral y Juan Aguirre.

El grupo asegura además que pudo ver la serie antes de que estuviera terminada y hablar con Victoria Martín sobre el universo de los personajes. “Hemos escrito esta canción a partir de un impulso visceral, movidos por el espíritu de las tres mujeres que protagonizan esta historia”, afirman.

En el mismo mensaje, Amaral explica que el tema nace también desde su propia experiencia vital “para lanzar un grito de guerra contra la melancolía”.

Una nueva ficción original de Movistar Plus+

‘Se tiene que morir mucha gente’ estará protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a la joven Sofía Otero. El reparto también incluye a Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib.

La historia sigue a Bárbara, Maca y Elena, tres amigas que fueron juntas al colegio y que, veinte años después, continúan manteniendo su relación. Bárbara vive frustrada por su trabajo y enganchada a las benzodiacepinas; Maca intenta abrirse camino como actriz mientras trabaja como camarera; y Elena está embarazada tras casarse con un hombre de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo termine explotando, apuntan en Movistar Plus+.