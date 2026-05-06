Aprende a limpiar y mantener tu cortacésped

Mantener el cortacésped en buen estado es fundamental para asegurar un funcionamiento correcto. Aunque muchas veces se pasa por alto, pero la limpieza regular de esta herramienta es clave para evitar la acumulación de residuos y posibles averías.

Tras cada uso, lo primero que recomiendan los expertos es apagar completamente el cortacésped y desconectarlo de cualquier fuente de energía. Este paso es esencial para trabajar con seguridad antes de comenzar cualquier tarea de limpieza.

Uno de los puntos más importantes es la parte inferior, donde se acumulan restos de hierba y suciedad. Para eliminar estos residuos, se puede utilizar un cepillo o espátula, evitando siempre herramientas que puedan dañar las cuchillas. Nunca se debe usar agua a presión directamente, ya que podría afectar a los componentes mecánicos o eléctricos.

En el caso de las cuchillas, es recomendable revisarlas periódicamente y limpiarlas con cuidado. Si presentan restos adheridos, pueden retirarse con un paño húmedo, siempre con precaución. Unas cuchillas limpias no solo cortan mejor, sino que también reducen el esfuerzo del motor.

El mantenimiento marca la diferencia

Además de la limpieza exterior, es importante prestar atención a otros elementos como el depósito de recogida, que debe vaciarse y limpiarse con frecuencia para evitar malos olores y acumulación de humedad. También conviene revisar los filtros y asegurarse de que no estén obstruidos.

En modelos de gasolina, otro aspecto clave es comprobar el estado del aceite y limpiar posibles restos en la zona del motor. Un mantenimiento básico puede prevenir problemas mayores y costosas reparaciones.

En cuanto al lugar donde guardar el cortacésped, se recomienda que sea en un lugar seco y protegido, evitando la exposición a la intemperie. Una limpieza regular no solo mejora el rendimiento, sino que también garantiza un uso más eficiente.

Con unos pocos minutos después de cada uso, es posible mantener esta herramienta en perfectas condiciones y lista para afrontar cualquier tarea en el jardín.