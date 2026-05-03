El truco para almacenar el papel higiénico en el baño y que no esté a la vista

Di adiós a que el papel higiénico esté a la vista en tu cuarto de baño. El consejo más sencillo para aportar limpieza visual a tu aseo es comprar una cesta para almacenar papel higiénico que respete la línea estética de la estancia. Los más versátiles son de color blanco, que encaja siempre.

Opta por una cesta estrecha si tu baño es pequeño. La anchura suficiente para que quepan los rollos de papel higiénico unos encima de otros, y que encajará perfectamente en rincones como el espacio entre el retrete y la ducha, por ejemplo.

Con este truco sencillo de limpieza evitas tener el papel a la vista, aportas un toque estético a tu aseo y este se verá mucho más ordenado. Además tendrás a mano el papel si necesitas reponer el que se ha terminado, en lugar de acercarte a hurtadillas al mueble u otro lugar de almacenamiento donde tengas el resto de productos del hogar.

Una planta, ideal para transformar tu baño

Una planta en el cuarto de baño es una decisión inteligente. En primer lugar, porque aromatiza la estancia y ofrece propiedades antibacterianas, antifúngicas y naturalmente tranquilizantes.

Yendo más al detalle, te proponemos colgar una ramita de eucalipto en la alcachofa de la ducha. La humedad hará que la planta libere sus aceites naturales y aporte un aroma fresco al aseo, además de las propiedades beneficiosas que tiene para el cuerpo y la mente.

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El eucaliptol es un compuesto que se libera con la humedad y la calidez del ambiente de forma progresiva. Y es bueno para el sistema respiratorio, tiene propiedades tranquilizantes, descongestivas y expectorantes.