Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los vaqueros de primavera para mujer más baratos en el mercado: por solo 7,99 euros
Llegó la hora de renovar tu armario... sin dejarte el sueldo
Daniel Cid / A. O.
¿Estás harta de ver siempre la misma ropa en tu armario y acabar vestida igual? Sota, caballo y rey. De ahí no sales. Tal vez haya llegado el momento de cambiar la ropa y, de paso, decir adiós a los anoraks, los abrigos y los jerseys con la llegada de la primavera y el buen tiempo.
Si quieres renovar tu look sin dejarte un pastón, ya sabes que la cadena de supermercados Lidl siempre es una opción de calidad a precios espectaculares.
Colas kilométricas hay ya en muchas tiendas de España para conseguir los vaqueros para mujer de la marca esmara de Lidl. "Agradable de llevar gracias a su alto contenido de algodón", explican desde la propia cadena de supermercados alemana. Estos pantalones lo puedes lucir con cualquier tipo de prenda, desde una camisa, o blusa hasta con una camiseta o incluso un top. Y es que combinan con prácticamente cualquier tipo de ropa e incluso calzado, ya que son idealas para zapatillas, sandalias, botas o botines.
Dos colores y varias tallas
Los puedes encontrar en color negro o azul. Es de estilo de cinco bolsillos y cuenta con un corte extra ajustado con talle normal. Tiene un ajuste óptimo gracias al elastano de licra. Además están disponibles en varias tallas. Los puedes encontrar en una 34 hasta una 46, por lo que no te volverás loca buscando la talla que necesitas..
Y lo mejor te lo hemos dejado para el final. Y es que puedes hacerte con estos pantalones vaqueros Super Skinny Fit por tan solo 7.99 euros.
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