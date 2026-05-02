Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de acero inoxidable más resistente del mercado: disponible por 14,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza máxima precisión y comodidad en el corte de alimentos
Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la cubertería no podrán dejar escapar. Se trata del set de cuchillos de acero inoxidable 'Silvercrest', que por tan solo 14,99 euros garantiza máxima precisión en el corte de los alimentos.
Calidad, resistencia y durabilidad
Este set está compuesto por cinco piezas: un cuchillo de chef, una hachuela, un cuchillo Santoku, un cuchillo multiusos y un cuchillo para verdura. La cadena ha sacado a la venta un conjunto versátil, ideal tanto para tareas específicas como para el uso cotidiano.
Una de las principales atractivos del artículo es su facilidad de manejo. Los cuchillos incluyen mangos de forma ergonómica que contribuyen a un agarre seguro y cómodo.
El fabricante incluye que el tipo de afilado es duradero, por lo que mantiene la resistencia de corte durante un tiempo prolongado. Asimismo, los cuchillos son aptos para lavavajillas, lo que simplifica su limpieza y mantenimiento diario.
Alta demanda
La combinación de durabilidad, resistencia y funcionalidad apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de cuchillos de acero inoxidable que promete convertirse en una de las estrellas de la temporada dentro de su categoría.
- ¿Adiós al cuaderno y la pizarra? Así enseña matemáticas un colegio de Zamora a través del Aprendizaje Basado en el Juego
- Dos detenidos en Almeida de Sayago tras meses de inseguridad en el pueblo por robos y asaltos a viviendas
- Renfe cruza otra línea roja: crea un directo Galicia-Madrid, sin parada en Zamora
- De los pendones a Estopa y Melendi: 47 actividades en la programación cultural de mayo en Zamora
- Nuevo almacén en Litos
- Guarido a los funcionarios de Zamora: 'No os preocupéis, que vendrá Vox y os dará los derechos
- Consulta aquí el programa íntegro de las míticas fiestas de San José Obrero en Zamora
- San José Obrero celebra el 1 de mayo con un vermú comunitario que une a todo el barrio