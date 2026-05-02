Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para treking al precio más: por solo 14,99 euros

Con la llegada del buen tiempo, la gente tiende más a salir a la calle, pasear y hacer rutas para mantenerse en forma. Aunque desde luego un estilo de vida saludable debe mantenerse durante todo el año, las temperaturas más altas invitan a hacerlo de una forma más cómoda.

Tanto si ya tienes una edad como si no, esta nueva oferta de Lidl te puede interesar. Tanto que ya hay colas interminables para adquirir la última adquisición de la cadena alemana: se trata de unos bastones de treking de aluminio, altura regulable sin escalonamientos a un precio espectacular.

Se trata de unos bastones extremadamente ligeros y estables con una función telescópica de 2 vías (altura regulable sin escalonamientos de 100-135 cm). Tiene un sistema de amortiguación para una absorción óptima de los impactos. También cuenta con platos de bastón de trekking extraíbles para evitar una penetración demasiado profunda en terrenos blandos y almohadillas de asfalto amortiguadoras y extraíbles de plástico TPR antideslizante.

Máxima resistencia

El aluminio ofrece una resistencia máxima a pesar de su muy baja densidad. Otorga a los bastones una ligereza especial con alta estabilidad y elasticidad. Estos bastones están disponibles en dos modelos, el azul de empuñadura de EVA de forma ergonómica y el gris de empuñadura ergonómica de 2 componentes con parte de corcho y orificios de ventilación para una circulación óptima del aire.

E. V.

Ahora viene lo mejor de todo: su precio. Y es que puedes conseguir estos bastones de aluminio para trekking ideal para senderismo, paseos por la montaña o incluso marca nórdica por la ciudad por tan solo 14,99 euros. Una auténtica ganga para su diseño.