Se ACERCA el día de la Madre y ella el momento de sorprender y enamorar a una de las personas más importantes de nuestras vidas (por no decir la que más) que tanto ha dado por nuestro bienestar, seguridad y cariño y tan poco nos ha pedido.

Por ello, la cadena de supermercados Lidl tiene todo lo que necesitamos para sorprender con regalos increíbles, pero sin que nuestra economía se resienta. Por ello, para que puedas dejar con la boca abierta y dar con el regalo perfecto, la cadena de supermercados alemana nos trae un auténtico chollo que encantará a todos. Se trata del set de manicura y pedicura CIEN Beauty.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura más barato del mercado: por solo 16,99 euros y 7 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro / LIDL

Un kit por apenas 15 euros

Este set es perfecto para manos y pies cuidados. También cuenta con un torno con forma ergonómica. Este aparato cuenta con 7 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro: 1 cono de zafiro para eliminar la piel seca, 2 discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, 1 pulidor de callos de zafiro para eliminar rápidamente los callos gruesos, 1 fresa de llama para aflojar las uñas encarnada,s 1 fresa cilíndrica para lijar y alisar la superficie de la uña, 1 cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de la uña.

Cuenta con un interruptor de giro a la derecha/izquierda con indicador LED de color (giro a la derecha: rojo, giro a la izquierda: verde) y una práctica bolsa de almacenamiento – fabricada con material reciclado.

Lo mejor de este artículo es su precio. Y es que puedes conseguir este set por tan solo 16,99 euros. Un auténtico chollo para un producto de estas características tan completo y, sobre todo, tan bien de precio, que `poco puede envidar a otros sets de otras marcas.