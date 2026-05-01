Ahora que está aquí la primavera quizá sea el momento de ir cambiando tus hábitos y comenzar a desplazarte de otra manera. Por ello, con la llegada del buen tiempo, la subida de las temperaturas y los días que se alargan pues aprovechar para moverte con andando o, si tienes que cubrir distancias más largas, con una bicicleta eléctrica.

Este tipo de vehículos han ido cobrando gran protagonismo los últimos años y ya es habitual verlos por las vías urbanas junto a los patinetes eléctricos. Es cierto que una bicicleta de estas características suele tener un precio bastante elevado, y muchas de ellas superan con facilidad los 1.000 euros. Por suerte para ti y para tu bolsillo, Lidl cuenta con un auténtica ganga que es perfecta, además, para llevar en transporte público e incluso guardar en tu casa o piso.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva bicicleta eléctrica plegable más barata en primavera: tres niveles de asistencia y perfecta para entrar y salir del metro o tren / Lidl

Una bici plegable muy barata

La Bicicleta eléctrica plegable FoldX 530 de Crivit que ofrece Lidl es un auténtico espectáculo. Cuenta con un cuadro plegable: óptimo para una estatura de 160-195 cm, sensor de velocidad para una asistencia permanente,transmisión de potencia directa a través del motor en el buje de la rueda trasera y 3 niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE).

A la hora de pedalear, también tiene ayuda de empuje y un botón de impulso (máx. aprox. 20 seg.) para ir más rápido o ayudarte cuando la carretera se pone cuesta arriba. Y eso no es todo, ya que también puedes transportar lo que quieras en su gran portaequipajes AtranVelo de alta calidad con sistema de clic (hasta aprox. 18 kg)

Su pantalla LED integrada te indica el estado de la batería y modo de asistencia y a la hora de subirte no puedo ser más cómodo el montaje. Manejo sencillo: desplegar, ajustar la altura del sillín, comprobar la presión del aire.

Y ahora viene lo mejor de esta bicicleta, su precio. Y es que puedes conseguir la bicicleta eléctrica plegable FoldX 530 por tan solo 899,99 euros. Un auténtica ganga para todas las prestaciones que ofrece esta bicicleta, ideal para moverte por el entorno urbano y guardar en tu casa sin ocupar espacio.