El set con los productos imprescindibles en la limpieza del hogar: ¿pueden durar hasta un año?

Si tú o tus hijos os habéis independizado hace poco, seguramente os hayáis preguntado cuáles son los productos imprescindibles para la limpieza. Generalmente son cosas que tenemos por casa, pero en la primera compra es común perderse en los pasillos de los supermercados preguntándose cuáles habrá que comprar ese día y cuáles pueden esperar a alguna compra más liviana.

En su canal de TikTok, la creadora Lucía Gamma explica cuál es para ella el set ideal de productos de limpieza de un recién independizado. "Algunos me han durado hasta un año", asegura, mientras en la sección de comentarios algunos se preguntaban cuántas veces llevaba a cabo determinadas tareas para haber optimizado tanto la vida de los productos.

El set ideal

En el vídeo daba ciertas claves: la combinación de productos, las marcas, las cantidades... todo lo necesario para optimizar la rutina de limpieza.

El primer producto que necesitas comprar es el lavavajillas. Ya sea en su versión gel si lavas a mano o en pastilla para los que utilicen la máquina, es el producto estrella, ya qe la limpieza de los platos es una de esas que no se pueden aplazar.

En la misma línea, es importante hacerse con una buena combinación de detergente + suavizante, comprobar bien que los olores no sean demasiado pesados y, siguiendo el tip de Lucía, comprar un tamaño que te permita despreocuparte por un largo tiempo.

Otra superficie cuya limpieza no se puede aplazar es la del baño. Y aunque algunas personas compren una gran cantidad de productos para limpiarlo, la creadora recomienda que no te compliques, con comprar un buen desinfectante y limpiador multisuperficie será suficiente.

De la misma manera, un quitagrasas que también sea apto para el horno te salvará en la limpieza de la cocina.

Para terminar, dos productos que necesitarás para limpiar toda la casa: limpiacristales y friegasuelos (que podrás sustituir por lejía si no eres muy escrupuloso con los olores).