Muface cambia las reglas: más de un millón de mutualistas, afectados por las modificaciones

Muface, la mutua que agrupa a todos los funcionarios públicos del país, cambia las reglas. Desde hace días cambiarse entre el sistema de salud público y el privado (entre otras gresiones) es todavía más fácil para los que pertenencen a este grupo de funcionarios en el que se inluyen tanto los de la administración general como los de las Comunidades Autónomas. Y es que la aplicación para el teléfono móvil de Muface continúa ganando peso entre las personas mutualistas y se consolida como una de las principales vías de acceso a los servicios digitales del organismo. La evolución de la herramienta se refleja en el aumento constante de descargas, registros y operaciones realizadas desde dispositivos móviles, especialmente a través del sistema Android, el más utilizado por los usuarios.

Durante 2025 se han incorporado 147.206 nuevos dispositivos Android a la aplicación, mientras que el número total de usuarios registrados alcanza ya los 762.835. Desde 2019, un total de 1.104.289 dispositivos Android han utilizado la App de MUFACE, una cifra muy superior a los 150.642 dispositivos contabilizados en aquel primer ejercicio de referencia. Solo en lo que va de 2025, además, se han registrado 95.468 nuevos usuarios. Estos datos refuerzan, a juicio del propio Muface, la apuesta de esta entidad pública "por la modernización de sus canales de atención y por el desarrollo de herramientas digitales orientadas a facilitar la relación de los mutualistas con la administración". La aplicación forma parte, junto con la sede electrónica y otros sistemas de atención, del modelo de administración electrónica del organismo, diseñado para agilizar gestiones y acercar los servicios públicos al colectivo mutualista.

La aplicación para móviles tanto de Android como de Apple comenzó ofreciendo trámites concretos y de uso frecuente, como la solicitud de talonarios o la gestión de la Tarjeta Sanitaria Europea. Con el paso del tiempo, el catálogo de servicios se ha ampliado. En 2023 se incorporaron nuevas prestaciones, entre ellas las dentarias y oculares, que han experimentado un crecimiento notable desde su puesta en marcha en el canal móvil. La evolución de las prestaciones dentarias ilustra el avance de la herramienta. En 2023, primer año en el que este servicio estuvo disponible en la aplicación, se tramitaron alrededor de 22.000 solicitudes por esta vía. En 2025, la cifra ha ascendido a 47.000 gestiones, lo que confirma el creciente uso de la App para procedimientos administrativos que antes se realizaban a través de otros canales.

El incremento de actividad demuestra que las mejoras introducidas en la aplicación responden a las necesidades de un perfil de usuario cada vez más familiarizado con los entornos digitales. Se trata de mutualistas que utilizan de forma habitual el teléfono móvil para realizar gestiones y que buscan procedimientos más rápidos, accesibles y sencillos.

Cambios en la elección de servicios de Muface

En la actualidad, las solicitudes de talonario efectuadas desde la aplicación duplican con creces a las realizadas mediante la sede electrónica. La diferencia también es significativa en el caso de la Tarjeta Sanitaria Europea, donde el uso del canal móvil supera ampliamente al de la sede. Estos datos sitúan a la aplicación como una herramienta cada vez más relevante dentro del sistema de atención digital de Muface. La nueva versión de la aplicación que se lanzó hace varias semanas para todos los dispositivos incorpora ahora dos servicios vinculados a la libre elección de entidad sanitaria, uno de los principios fundamentales del mutualismo administrativo. Ambos procedimientos ya estaban disponibles en la sede electrónica y pasan ahora a integrarse también en el entorno móvil para facilitar su uso.

El primero de estos servicios es el certificado de adscripción a entidad sanitaria. Este documento permite consultar la entidad a la que está adscrita la persona mutualista y sus beneficiarios. Se utiliza con frecuencia después de realizar un cambio de entidad, con el objetivo de acreditar la nueva adscripción, y también en procesos de incorporación de nuevos mutualistas. Para obtenerlo desde la App será suficiente con estar registrado y acceder mediante usuario y contraseña, sin necesidad de identificación digital, lo que simplifica el trámite respecto a la sede electrónica.

El segundo servicio es el cambio ordinario de entidad sanitaria. Esta opción estará activa en la aplicación durante los periodos habilitados para realizar el cambio, que se abren en enero y junio. En este caso, el trámite requerirá identificación mediante Cl@ve Móvil, ya que implica una declaración personal de voluntad por parte del mutualista y, por tanto, exige una autenticación reforzada. MUFACE recuerda que el cambio ordinario de entidad ya se gestionó en 2025 de forma mayoritaria a través de canales electrónicos. En concreto, el 75% de estas solicitudes se realizaron mediante la sede electrónica. La incorporación del trámite a la App permitirá comprobar si este servicio sigue una evolución similar a la registrada por otras prestaciones, como las dentarias y oculares, que han crecido de forma sostenida desde su lanzamiento en el canal móvil.

Para acceder a los nuevos servicios no será necesario realizar un nuevo registro ni crear otra contraseña. Las personas que ya tengan descargada la aplicación únicamente deberán actualizarla desde el proveedor correspondiente, ya sea Android o iOS. En el caso del cambio de entidad durante los meses de enero o junio, la información para obtener la identificación mediante Cl@ve Móvil estará disponible en la página web de Muface.