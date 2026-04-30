Un fisioterapeuta abre el melón contra la prohibición de entrenar descalzo en los gimnasios: "Es un tema cultural"

¿Entrarías descalzo en un gimnasio? Ya no es cuestión de qué prefieras hacer, sino de normas. El debate sobre esta práctica vuelve a estar sobre la mesa a través del mediático fisioterapeuta Jesús Serrano, que ha cuestionado abiertamente una de las normas más extendidas en los centros deportivos de España: la prohibición de quitarse las zapatillas durante el entrenamiento.

Durante su intervención el podcast Comiendo con María, el especialista fue muy tajante: "Se trata de un tema cultural, no de higiene ni de seguridad". Y es que según explica, uno de los argumentos más repetidos por los gimnasios (la falta de higiene) no se sostiene. Serrano indica que muchas personas acceden a las instalaciones con el calzado que usan en la calle lo que, en su opinión, resulta menos higiénico que entrenar descalzo o con calzado exclusivo de uso deportivo.

"Vienes con suciedad de la calle y eso sí está permitido, pero descalzarte no lo está", critica el especialista con cierta ironía. Si hablamos de la seguridad, el fisioterapeuta también cuestiona la lógica de esta norma. Si realmente es cuestión de prevención, los trabajadores tendrían que llevar en el gimnasio calzado de protección: "Las zapatillas deportivas no protegen de una caída de peso".

Más allá de la polémica, el experto insiste en algo fundamental: la función del pie. Entrenar descalzo activa músculos que normalmente permanecen inactivos dentro del calzado, mejora el equilibrio y fortalece la base del cuerpo: "El pie es el cimiento y si no lo trabajas, dejas una parte fundamental sin entrenar".

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Y para ello, pone de ejemplo Australia, donde entrenar descalzo es mucho más habitual de lo que imaginas tanto en gimnasios como en espacios públicos, sin que nadie se queje continuamente por ello.

Ahora bien, no todos los contextos son iguales e influye tanto el tipo de suelo como la higiene del centro y el tipo de ejercicio: no toda la actividad deportiva se puede hacer descalzo sin unas zapatillas adecuadas.