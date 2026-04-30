Colas kilométricas en Lidl desde mañana para conseguir el set de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Contar con un set de cuchillos completo es sin duda uno de los principales aliados de tu cocina. Te facilitan el trabajo, son más seguros y pueden ayudar a evitar cortes. Sin embargo, no vale cualquier tipo de material. Conviene que sean cuchillos de acero inoxidable que aguanten mejor el paso del tiempo y sean de mejor calidad.

Y si a esto añadimos varios tipos de cuchillo en función de lo que vayamos a cortar, el resultado puede marcar la diferencia notablemente.

Es el caso de Lidl, que ha puesto a la venta a través de su tienda online un juego de este accesorio por solo 14,99 euros.

Se trata de un set que incluye un cuchillo de cheff una hachuela, un cuchillo santoku, uno multiusos y uno para verdura. Cinco piezas, que, según incluye el supermercado de origen alemán en la descripción, son de fácil manejo, cuentan con filo duradero y mango ergonómico.

Otra ofertaza para tu pelo

Si quieres ahorrarte unos cuantos euros en peluquería, no puedes perderte la oferta que llega a Lidl, el potente cepillo moldeador más barato del mercado que será tuyo por solo 17,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un cepillo moldeador 4 en 1 para volumen, secado suave y sencillo, peinado y alisado del cabello. Además, tiene dos cabezales de cepillo redondo, cepillo de paleta y boquilla de peinado para un estilo individual.

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E. V.

Supermercados alemanes

Lidl es una destacada cadena de supermercados de descuento de origen alemán. Presente en España desde 1994, se ha consolidado como el tercer operador del sector de distribución alimentaria en el país, con más de 700 tiendas y más de 19.000 empleados. Su modelo de negocio ofrece productos de alta calidad al mejor precio, con gran presencia de productos nacionales